Prof. Dr. İlber Ortaylı\'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor

Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Bir süredir hastanede tedavi gören Ortaylı'nın yoğun bakımda entübe edildiği ve sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Ortaylı'nın sosyal medya hesabından "Dualarımız İlber Hoca'yla" başlığıyla yapılan açıklamada, ünlü tarihçinin tedavisinin hastanede devam ettiği ve doktorların gözetiminde yakından takip edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Ortaylı'nın sağlık sürecine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz ocak ayında prostat ameliyatı olmuştu. Taburcu olduktan sonra bu rahatsızlığıyla bağlantılı sorunların tedavisi için bir süre daha hastanede kaldı. Ardından yeniden taburcu edildi. Diyabet hastası olan ve böbrek rahatsızlığı nedeniyle haftada üç gün diyalize giren Ortaylı, bağışıklık sistemiyle ilgili immün tedavisi de görüyordu."

PAZAR GÜNÜ ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz perşembe günü rahatsızlıklarının yeniden nüksetmesi üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ortaylı'nın tedavisinin bir süre bilinci açık şekilde sürdüğü, daha sonra yoğun bakıma alındığı belirtildi. Açıklamada, pazar günü itibarıyla entübe edilen Ortaylı'nın tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği ve durumunun stabil olduğu kaydedildi.

KIZINDAN AÇIKLAMA

Ortaylı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan kızı Tuna Ortaylı ise, babasının yaşa bağlı bazı sağlık sorunları bulunduğunu belirterek tedavisinin uzman bir ekip tarafından dikkatle sürdürüldüğünü söyledi.

Aile tarafından daha önce yapılan bilgilendirmede de Ortaylı'nın birkaç gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü ve durumunun yakından takip edildiği ifade edilmişti.

78 yaşındaki Prof. Dr. İlber Ortaylı, tarih alanındaki çalışmaları ve eserleriyle Türkiye'nin en tanınmış akademisyenlerinden biri olarak biliniyor. Ortaylı'nın "İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı", "Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek", "Tarihin İzinde" ve "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" gibi eserleri geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı.