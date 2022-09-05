Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Türkiye'de yaklaşık 150 bin omirilik felci vakası var" - Son Dakika
Üye Girişi

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Türkiye'de yaklaşık 150 bin omirilik felci vakası var"

05.09.2022 20:36
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Türkiye'de yaklaşık 150 bin omirilik felci vakası var"

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Türkiye'de yaklaşık 150 bin omirilik felci vakası var"İSTANBUL Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde düzenlenen Omirilik Felci ile Uluslararası Mücadele Sempozyumu'na katılan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, " Türkiye'de yaklaşık 150 bin omirilik felci vakası var"

İSTANBUL Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde düzenlenen Omirilik Felci ile Uluslararası Mücadele Sempozyumu'na katılan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Türkiye'de yaklaşık 150 bin omirlik felci vakası var. Trafik kazası gibi önlenebilir, düşme gibi önlenebilir kazaları engelleyici unsurları geliştirebilirsek omirilik felci hastalığını azaltabiliriz" dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Türkiye Omirilik Felçlileri Derneği tarafından 5 Eylül Dünya Omirilik Felçlileri Günü nedeni ile Omirilik Felci ile Uluslararası Mücadele Sempozyumu düzenlendi. Düzenlenen sempozyumda uluslararası alanda uzman doktorlar video konferans ile bilgilendirme yaptı, hastaların problemleri ve yaşadıkları zorluklar dinlendi. Düzenlenen sempozyuma İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'da katıldı.

"Empati önemlidir, birinin derdini hissedip ona göre davranabilirsek bu iş çözüldü demektir"

Programda konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, "Bugünün anlamı esasında toplumun empati duygularını aktif hale getirmektir. Türkiye'de yaklaşık 150 bin kişi de omirilik felci vakası var. Bir çok engel empati yöntemi ile muhakkak aşılacaktır. Trafik kazası gibi önlenebilir, düşme gibi önlenebilir kazaları engelleyici unsurları geliştirebilirsek omirilik felci hastalığını azaltabiliriz. Toplumun eğitimi ve bu konudaki farkındalığı ile oluşabilecek şeylerdir bunlar, eğer bir kaza karşısında vatandaşlarımız ne yapması gerektiğini bilirse bu durumu azaltabiliriz. İkinci aşamamız tedavi aşamasıdır, bugün İstanbul'da 8 tane hastanemiz var, bundan 20 sene önce hayalini kuramadığımız robotik tedavi atölyelerimiz var. En önemli şey empati kurup başkasının derdini ve sıkıntısını anlayabilmektir. Başkasının derdini anlayıp ona göre davranmak çok önemlidir, sadece engelli için değil bu her konuda geçerlidir. Birinin derdini hissedip ona göre davranabiliyorsak büyük problemi çözmüşüz demektir." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: Sayın Bakanı (Çavuşoğlu) tebrik ettim. Türkiye'yi sitayişle andım. Çünkü tahıl konusunda temmuz ayında çok önemli... Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: Sayın Bakanı (Çavuşoğlu) tebrik ettim. Türkiye'yi sitayişle andım. Çünkü tahıl konusunda temmuz ayında çok önemli... Sosyal medyada viral olmuştu! Almanya'daki ucuzluk marketin Türkiye tatili gerçek çıktı Sosyal medyada viral olmuştu! Almanya'daki ucuzluk marketin Türkiye tatili gerçek çıktı
Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Başakşehir, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 'Türkiye'de yaklaşık 150 bin omirilik felci vakası var' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:15 Beşiktaş'ta Dele Alli şoku! Sahalardan uzak kalacağı tarih netleşti
19:41 Seferovic'e kesik! Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın ilk 11'leri açıklandı
19:19 Yerde yarım milyondan fazla para buldu! Çantayı sahibine ulaştırdı
19:16 Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki 4 terörist yakayı ele verdi
18:46 Burak Yılmaz'dan hakkında çıkan iddialara ilişkin sitemkar sözler
18:24 Beşiktaş'tan Josef de Souza için 3 farklı maçtan örnek! Neden kırmızı kart görmemeliydi?
18:05 Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi için harekete geçildi
17:57 Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin Ankaragücü'nden açıklama: Asla tasvip etmiyoruz
17:54 Uyarıları dinlemeyen Meksikalıyı timsah parçaladı
17:50 Paylaştığı videodaki ifadeleri nedeniyle Can Dündar hakkında yeni soruşturmalar açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 20:36:47. #1.12#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Türkiye'de yaklaşık 150 bin omirilik felci vakası var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement