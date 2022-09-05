Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, " Türkiye'de yaklaşık 150 bin omirilik felci vakası var"

İSTANBUL Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde düzenlenen Omirilik Felci ile Uluslararası Mücadele Sempozyumu'na katılan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Türkiye'de yaklaşık 150 bin omirlik felci vakası var. Trafik kazası gibi önlenebilir, düşme gibi önlenebilir kazaları engelleyici unsurları geliştirebilirsek omirilik felci hastalığını azaltabiliriz" dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Türkiye Omirilik Felçlileri Derneği tarafından 5 Eylül Dünya Omirilik Felçlileri Günü nedeni ile Omirilik Felci ile Uluslararası Mücadele Sempozyumu düzenlendi. Düzenlenen sempozyumda uluslararası alanda uzman doktorlar video konferans ile bilgilendirme yaptı, hastaların problemleri ve yaşadıkları zorluklar dinlendi. Düzenlenen sempozyuma İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'da katıldı.

"Empati önemlidir, birinin derdini hissedip ona göre davranabilirsek bu iş çözüldü demektir"

Programda konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, "Bugünün anlamı esasında toplumun empati duygularını aktif hale getirmektir. Türkiye'de yaklaşık 150 bin kişi de omirilik felci vakası var. Bir çok engel empati yöntemi ile muhakkak aşılacaktır. Trafik kazası gibi önlenebilir, düşme gibi önlenebilir kazaları engelleyici unsurları geliştirebilirsek omirilik felci hastalığını azaltabiliriz. Toplumun eğitimi ve bu konudaki farkındalığı ile oluşabilecek şeylerdir bunlar, eğer bir kaza karşısında vatandaşlarımız ne yapması gerektiğini bilirse bu durumu azaltabiliriz. İkinci aşamamız tedavi aşamasıdır, bugün İstanbul'da 8 tane hastanemiz var, bundan 20 sene önce hayalini kuramadığımız robotik tedavi atölyelerimiz var. En önemli şey empati kurup başkasının derdini ve sıkıntısını anlayabilmektir. Başkasının derdini anlayıp ona göre davranmak çok önemlidir, sadece engelli için değil bu her konuda geçerlidir. Birinin derdini hissedip ona göre davranabiliyorsak büyük problemi çözmüşüz demektir." ifadelerini kullandı.