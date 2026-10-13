Prof. Dr. Kılıç, cilt kuruluğuna kısa ve ılık duş ile nemlendirici önerdi - Son Dakika
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Prof. Dr. Kılıç, cilt kuruluğuna kısa ve ılık duş ile nemlendirici önerdi

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Prof. Dr. Kılıç, cilt kuruluğuna kısa ve ılık duş ile nemlendirici önerdi
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Havaların serinlemesi ve nemin azalmasıyla ciltte kuruluk, pullanma ve kaşıntı artabilir. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Kılıç, çocuklar, ileri yaştakiler ve kronik deri hastaları için kısa ılık duş, nemlendirici ve temizleyici önerdi; uzun süren kurulukta uzmana başvurulmalı.

Havaların serinlemesi ve nem oranının düşmesiyle birlikte ciltte kuruluk, pullanma ve kaşıntı şikayetleri artabiliyor. Özellikle çocuklar, ileri yaştakiler ve kronik deri hastalığı bulunan kişiler bu durumdan daha fazla etkilenebiliyor. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sevilay Oğuz Kılıç, sonbahar ve kış aylarında cilt sağlığını korumak için kısa ve ılık duş alınmasını, duş sonrasında cilt tamamen kurumadan nemlendirici kullanılmasını ve sert temizleyicilerden uzak durulmasını önerdi.

Cildin gerginleşmesi, pul pul dökülmesi veya özellikle akşam saatlerinde başlayan kaşıntı çoğu zaman basit bir kuruluk olarak görülüyor. Oysa bu şikayetlerin artması, cildin doğal koruyucu bariyerinin zayıfladığının işareti olabilir. Sonbahar ve kış aylarında bu durum daha belirgin hale gelirken, Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sevilay Oğuz Kılıç, doğru nemlendirme ve temizlik alışkanlıklarıyla cilt bariyerinin korunabileceğini, uzun süren kuruluk ve yoğun kaşıntının ise ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Çocuklar ve ileri yaştakiler daha fazla risk altında

Sonbaharla birlikte sıcaklık ve nemin azalmasının ciltte kuruluğa neden olabildiğini belirten Prof. Dr. Kılıç, her kişinin mevsimsel cilt kuruluğunu aynı şekilde yaşamadığını söyledi. Özellikle ileri yaştakiler, çocuklar, sedef ve atopik dermatit gibi kronik deri hastalığı bulunanlar ile iktiyozis gibi genetik keratinizasyon bozukluğu olanların daha fazla risk taşıdığını belirten Prof. Dr. Kılıç, diyabet ve tiroid hastalığı bulunan kişilerde de cilt kuruluğunun daha belirgin olabileceğini ifade etti.

Uzun ve sıcak duştan kaçının

Cilt kuruluğunu artıran alışkanlıkların başında uzun ve sıcak duşların geldiğini belirten Prof. Dr. Kılıç, "Cilt kuruluğu olan kişilerde kısa ve ılık duşları öneriyoruz. Duştan sonra cildimizi nazikçe, ovalamadan kurulamalıyız. Cildin tamamen kurumasını beklemeden uygun nemlendiricilerle cildimizi nemlendirmeliyiz" dedi. Özellikle gövde, kol ve bacakların düzenli olarak nemlendirilmesinin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, nemlendiricilerin düzenli kullanımının cilt bariyerini desteklediğini söyledi.

Nemlendirici seçimi önemli

Cilt bariyerini destekleyen nemlendiricilerin kuruluğun giderilmesinde önemli rol oynadığını belirten Prof. Dr. Kılıç, "Hyalüronik asit, üre, petrolatum ve gliserin içeren nemlendiriciler cilt bariyerini daha iyi desteklediği için cilt kuruluğunda daha etkili sonuçlar verebiliyor" ifadelerini kullandı.

Kış aylarında daha yoğun kıvamlı nemlendiricilerin tercih edilebileceğini belirten Prof. Dr. Kılıç, hassas cilt yapısına sahip kişilerin ise daha sade içerikli, parfümsüz ve renksiz ürünleri tercih etmesi gerektiğini söyledi. Sert sabunlar ve parfümlü duş jellerinin cildin doğal yağ tabakasına zarar vererek kuruluğu artırabileceğini belirten Prof. Dr. Kılıç, cilt tipine uygun ve nazik temizleyicilerin kullanılmasını önerdi.

Kaşıntı ve egzama varsa doktora başvurun

Cilt kuruluğunun uzun sürmesi ve düzenli nemlendirmeye rağmen düzelmemesi halinde altta yatan başka bir durumun araştırılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kılıç, yoğun kaşıntı ve egzama benzeri bulguların eşlik ettiği durumlarda dermatoloji uzmanına başvurulması gerektiğini söyledi. Cilt kuruluğunun yalnızca deri hastalıklarıyla ilişkili olmayabileceğini belirten Prof. Dr. Kılıç, bazı sistemik hastalıkların ve ilaç kullanımının da ciltte kuruluğa neden olabileceğini ifade etti.

Sadece çok su içmek yeterli değil

Yeterli miktarda su tüketmenin önemli olduğunu ancak tek başına fazla su içmenin cilt kuruluğunu ortadan kaldırmayacağını belirten Prof. Dr. Kılıç, cilt bariyerini destekleyen bakım uygulamalarının daha önemli olduğunu söyledi. Dengeli ve sağlıklı beslenmenin de cilt sağlığı açısından önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kılıç, yeterli protein, sağlıklı yağ ve vitamin alımının cilt bariyerine katkı sağladığını belirtti. Sonbahar ve kış aylarında cildi soğuk havaya hazırlamanın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Kılıç, "Ilık ve kısa duşlar, uygun nemlendiriciler ve temizleyiciler kullanmak cilt bariyerimizi destekleyecektir. Çünkü sağlıklı bir cilt, sağlıklı bir cilt bariyeri demek" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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