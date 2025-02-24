Prof. Dr. Murat Arslan: Türkiye'de tüp bebek tedavisine erişim daha kolay - Son Dakika
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Sağlık

Prof. Dr. Murat Arslan: Türkiye'de tüp bebek tedavisine erişim daha kolay

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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tüp Bebek Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Murat Arslan, Haberler.com stüdyosunda moderatör Meral Karadağ'ın sunduğu İyileşme Burada Başlar programına konuk oldu. Arslan, tüp bebek tedavisinin kişiye özel planlanması gerektiğini belirterek ''Tüp bebek tedavisi kişiye özgü bir tedavidir'' dedi.

24.02.2025 09:52
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Kısırlık tedavisi gören çiftler için tüp bebek yöntemi en sık başvurulan tedaviler arasında yer alıyor. Prof. Dr. Murat Arslan, tüp bebek tedavisinde dikkat edilmesi gereken noktaları ve süreçle ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ NASIL BİR SÜREÇTİR?

Tüp bebek tedavisinin her hastaya özel planlanması gerektiğini belirten Arslan, "Tüp bebek tedavisi kişiye özgü bir tedavidir" diyerek, sürecin hastanın sağlık durumu ve ihtiyaçlarına göre değişebileceğini vurguladı. Ayrıca aşılama yöntemiyle karşılaştırıldığında tüp bebek tedavisinin çok daha yüksek başarı oranına sahip olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Murat Arslan: Türkiye'de tüp bebek tedavisine erişim daha kolay

KISIRLIK VE RAHİM FİLMİNİN ÖNEMİ

Kadın ve erkeklerde kısırlık nedenlerini değerlendiren Arslan, "Rahim filmi çocuk sahibi olamayan hastaların hepsine çekilir" diyerek, bu testin teşhis açısından kritik olduğunu ifade etti. Erkeklerde sperm olmaması durumunun yaşla doğrudan bağlantılı olmadığını belirten Arslan, kadınlarda ise üreme fonksiyonunun yumurta rezervine bağlı olduğunu dile getirdi.

"TÜRKİYE'DE TÜP BEBEK TEDAVİSİNE ERİŞİM DAHA KOLAY"

Tüp bebek tedavisinin Türkiye'de yurt dışına kıyasla daha kolay ulaşılabilir olduğunu söyleyen Arslan, bu durumun tedaviye erişimde büyük bir avantaj sağladığını ifade etti. Ayrıca, tüp bebek tedavisinin kadınlara kilo aldırmadığını vurgulayan Arslan, yumurta dondurma işlemiyle ilgili belirlenen kriterlerin dışındaki hastaların bu işlemden yararlanamayacağını belirtti.

Prof. Dr. Murat Arslan: Türkiye\'de tüp bebek tedavisine erişim daha kolay

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Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Murat Arslan: Türkiye'de tüp bebek tedavisine erişim daha kolay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • bayan Asi:
    Evet ne oldugu araltırılmadan direk tüp bebeğe yonlendırılıyoruz hepsı para ya nasılsa ki ilaçlarda cabası bir iğne 8 bin tl düşünün artık tüp bebekte 200bin 250 bin civarı tabi bu kişiye görede değişiyor fiyat yükseliyor paramız yok yaptıramıyoruz bir kere denedik nasıp olmadı demek ki neymiş bu ülkede parası olmayan çiftler anne baba olamıyormuş kurban olduğum Allahım tedavilere gerek kalmadan kolaylıklar gostersın nasıp eylesin bizlere dr.ların eline düşürmeden versin hayırlı evlatlar bizlere ?? 0 0 Yanıtla
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