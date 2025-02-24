Kısırlık tedavisi gören çiftler için tüp bebek yöntemi en sık başvurulan tedaviler arasında yer alıyor. Prof. Dr. Murat Arslan, tüp bebek tedavisinde dikkat edilmesi gereken noktaları ve süreçle ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.
Tüp bebek tedavisinin her hastaya özel planlanması gerektiğini belirten Arslan, "Tüp bebek tedavisi kişiye özgü bir tedavidir" diyerek, sürecin hastanın sağlık durumu ve ihtiyaçlarına göre değişebileceğini vurguladı. Ayrıca aşılama yöntemiyle karşılaştırıldığında tüp bebek tedavisinin çok daha yüksek başarı oranına sahip olduğunu söyledi.
Kadın ve erkeklerde kısırlık nedenlerini değerlendiren Arslan, "Rahim filmi çocuk sahibi olamayan hastaların hepsine çekilir" diyerek, bu testin teşhis açısından kritik olduğunu ifade etti. Erkeklerde sperm olmaması durumunun yaşla doğrudan bağlantılı olmadığını belirten Arslan, kadınlarda ise üreme fonksiyonunun yumurta rezervine bağlı olduğunu dile getirdi.
Tüp bebek tedavisinin Türkiye'de yurt dışına kıyasla daha kolay ulaşılabilir olduğunu söyleyen Arslan, bu durumun tedaviye erişimde büyük bir avantaj sağladığını ifade etti. Ayrıca, tüp bebek tedavisinin kadınlara kilo aldırmadığını vurgulayan Arslan, yumurta dondurma işlemiyle ilgili belirlenen kriterlerin dışındaki hastaların bu işlemden yararlanamayacağını belirtti.
Son Dakika › Sağlık › Prof. Dr. Murat Arslan: Türkiye'de tüp bebek tedavisine erişim daha kolay - Son Dakika
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