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Prostatta lazer tedavileri uzun dönemde daha iyi sonuç veriyor - Son Dakika

Prostatta lazer tedavileri uzun dönemde daha iyi sonuç veriyor

01.02.2022 14:19

Prostatta lazer tedavileri uzun dönemde daha iyi sonuç veriyorANTALYA Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Savaş, prostat hastalığının tedavisindeki lazer, robotik, yüksek hızlı su dalgalarıyla doku küçültmesi, rezum ve ürolift gibi yeni teknoloji tedavi tekniklerinin uzun dönemde daha iyi...

Prostatta lazer tedavileri uzun dönemde daha iyi sonuç veriyor

ANTALYA Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Savaş, prostat hastalığının tedavisindeki lazer, robotik, yüksek hızlı su dalgalarıyla doku küçültmesi, rezum ve ürolift gibi yeni teknoloji tedavi tekniklerinin uzun dönemde daha iyi sonuçlar verdiğini söyledi. Savaş, bu tekniklerde hastaların kendilerini ehil ellere bırakmaları gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.

Memorial Antalya Hastanesi'nden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Savaş, yaşlı erkek hastalığı prostata ilişkin açıklamalarda bulundu. Prostatın erkeklerde 50 yaşından sonra belirti vermeye başladığını aktaran Prof. Dr. Murat Savaş, bu belirtilerin altında yatan birçok faktör olabileceğine işaret etti. Savaş, özellikle idrar yanma alışkanlıklarında değişiklikler, sık idrara çıkma, idrarı rahat yapamama, geceleri idrar sıklığında artma, idrar tazyikinde düşüklük, kesik kesik idrar yapma, idrar yaparken yanma ve idrarı yaptıktan sonra rahatlayamam hissi gibi belirtiler varsa hastanın muhakkak bir üroloğa başvurulması gerektiğini söyledi. Bu tür semptomları olan hastaların gerekli değerlendirmeler sonucu tedavi yöntemlerine yönlendirildiğini ifade eden Savaş, ilk olarak ilaç tedavisi, düzelme olmuyorsa cerrahi yöntem gerektiğini kaydetti.

"Böbrek fonksiyonlarında bozulmalara neden olabilir"

Prostat hastalarının idrarı yaptıktan sonra geride çok fazla atık idrar bırakıyorsa bunun çeşitli hastalıkları beraberinde getirdiğine işaret eden Savaş, "Bu atık idrar yolunda enfeksiyon, mesanede taş oluşturabiliyor. İdrarda kanamalara, ileri dönemde de böbrek fonksiyonlarında bozulmalara neden olabiliyor. Bu tür şikayetlerin üzerine belirtiler ortaya çıkarsa,hastalara cerrahi tedavi yöntemleri sunmak lazım" diye konuştu.

Prostat tedavisinde yeni teknoloji seçenekleri

Ürolojide 1930 yılından bu yana Transüretral Prostat Rezaksiyon yönteminin halen kullanılmakta olduğunu belirten Savaş, gelişen teknolojiyle birlikte lazer, robotik teknolojiler, yüksek hızlı su dalgalarıyla doku küçültmesi, rezum ve ürolift tekniğinin ürolojide kullanıldığını belirtti. Savaş, "Genel olarak prostat hacmi küçük olanlarda daha çok hastayı bu tür yakınmalarını azaltmak için sunduğumuz tedavi yöntemleri var. Orta hacimlilerde ayrı, çok büyük prostatlarda da farklı cerrahi teknikler sunuyoruz. Bunların hepsinde alternatif sunduğumuz lazer cerrahi teknikleri bulunuyor. Bunlar günümüzde en güncel olan tedavi yaklaşımları" dedi.

"Uzun dönem sonuçları daha iyi"

Yeni tekniklerin avantajlarından bahseden Savaş, "Prostat dokusunda oldukça yüksek miktarda azalma oluyor. Uzun dönem sonuçları daha iyi. Daha fazla prostat dokusu çıkardığımız için de tekrar tedavi edilme durumu daha az. Bu lazer tekniklerini tüm boyutlardaki prostat hastalarına sunabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeni cerrahi tekniklerde kendilerini ehil ellere bırakmaları gerekiyor"

Prof. Dr. Savaş, belirtisi olan hastaların muhakkak kliniğe başvurması gerektiğine vurgu yaparak, "Özellikle yeni cerrahi tekniklerde kendilerini ehil ellere bırakmaları gerekiyor. Maalesef günümüzde birçok yöntem çok güzelmiş şekilde sunulabiliyor. Bazı cerrahi teknikler, bazı hastalara uygun olmayabiliyor. Hastanın bunu bilmesi lazım" dedi.

Prostatta lazer tedavileri uzun dönemde daha iyi sonuç veriyor
Prostatta lazer tedavileri uzun dönemde daha iyi sonuç veriyor
Prostatta lazer tedavileri uzun dönemde daha iyi sonuç veriyor

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Murat Savaş, Prostat, Savaş, su, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Prostatta lazer tedavileri uzun dönemde daha iyi sonuç veriyor - Son Dakika


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