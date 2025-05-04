Pulmoner Hipertansiyon için Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
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Sağlık

Pulmoner Hipertansiyon için Farkındalık Etkinliği

Pulmoner Hipertansiyon için Farkındalık Etkinliği

Ankara'da, pulmoner hipertansiyon farkındalığı için 'Bocce Petank' etkinliği düzenlendi.

04.05.2025 14:59
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ANKARA'da, 'Dünya Pulmoner Hipertansiyon Farkındalık Günü' kapsamında; Akciğer Damar Hastalıkları Araştırma Derneği, Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği, Türk Kardiyoloji Derneği, Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği ile Yoga Federasyonu iş birliği ile 'Bocce Petank' etkinliği düzenlendi.

Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde gerçekleştirilen 'Bocce Petank' etkinliğine çok sayıda doktor ile birlikte kentte tedavi gören pulmoner hipertansiyon hastaları katıldı. Etkinlikte, tedavi gören hastalar ve doktorları ile diğer ekipler yarıştı. Etkinlikte konuşan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Kula, pulmoner hipertansiyonun çok nadir görülen bir hastalık olduğunu belirterek, "Tanı itibarıyla pulmoner hipertansiyon, akciğerin kan basıncının yüksekliği demektir. Ne yazık ki çok hızlı ve kötü seyreden bir hastalık. Başladıktan sonra hızla hastalarımızın genel durumunu bozuyor ve tedavisi de pek de mümkün olmayan bir hastalık. Sinsi bir hastalık. Belirtilerini diğer birçok hastalıkla kolaylıkla karıştırabiliyorsunuz. Çabuk yorulma, nefes darlığı, baş dönmesi, bayılma, ayaklarda şişlik. Bunlar her zaman birçok farklı hastalıkta kolaylıkla karşımıza çıkabilecek olan bir etken. O yüzden de buna hipertansiyon hastalığının adını koymak pek de kolay olmuyor" dedi.

'TÜM ÜLKELERDE YÜZDE 1 CİVARINDA'

Pulmoner hipertansiyon hastalığında erken teşhise dikkat çeken Prof. Dr. Kula, "Ne kadar erken teşhis koyarsak hastaların yaşam kalitelerini, yaşamda kalma sürelerini o kadar arttırma şansına sahibiz. O yüzden de biz de bu etkinliklerle buna dikkat çekmeye çalışıyoruz. İnsan sağlığını hızla kötüye götüren ve ne yazık ki şu an için tedavisi olmayan bir hastalık. Yenidoğan bebekten 80 yaşındaki; her yaşta, her cinste görebileceğimiz bir hastalık. Bu konuda birçok çalışma var. Türkiye'de de çalışmalarımız var. Buradaki veriler etkilerine göre değişir. Hastalığın birden fazla nedeni var. Her nedenin sıklığı fazladır. Kabaca hepsini bir araya getirdiğimizde sıklık tüm dünyada hemen hemen aynı. Tüm ülkelerde yüzde 1 civarında" diye konuştu.

Etkinliğe katılan hasta yakını Eyüp Danışan ise, "Gerçekleştirilen etkinlikler motivasyonu çok güzel etkiliyor. Aynı hastalığa sahip ve uzman kişiler bir araya geldiğimizde çok güzel yönlendirmeler ile karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Pulmoner Hipertansiyon için Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

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