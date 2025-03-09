Ramazan'da Sigarayı Bırakmanın Yolu: Karabaş Otu - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Ramazan'da Sigarayı Bırakmanın Yolu: Karabaş Otu

Karabaş otu, Ramazan ayında sigara içme isteğini azaltarak tiryakilere yardımcı oluyor.

09.03.2025 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan ayında sigara tiryakilerine çözüm yolu: Karabaş otu

SİVAS - Sigara içme isteğini azaltan karabaş otu, Ramazan ayında yoğun ilgi görüyor. Vatandaşların sigarayı azaltmasını sağlayan ot, sigara bırakılmasında da etkili oluyor.

Genellikle Akdeniz bölgesinde yetişen Karabaş otu, ramazan ayında özellikle sigara tiryakilerin sigara içme isteğini azaltıyor. Acı tadıyla insanların sigaraya karşı olan isteklerinde azaltan Karabaş otu, sigarayı bırakmak isteyenlerin yardımcısı oluyor. Sigara tiryakilerinin Ramazan ayında kurtarıcısı olarak görülen ot; sindirim sisteminde rahatlama, kalp damar hastalıklarına iyi gelme ve cildi güzelleştirmesi gibi bir çok faydası da bulunuyor. Bir bardak sıcak suya bir iki baş atılarak demlenen Karabaş otu, günde bir defa tüketilebiliyor. Kilosu bin 350 TL'den satılan ot, Ramazan ayında yoğun ilgi görüyor.

"Sigara içenlere Karabaş otu ile yardımcı oluyoruz"

Sigarayı bırakmak isteyenlere Karabaş otu ile yardımcı olduklarını belirten Orhun Özfidancı, "Karabaş otu sindirim sinir rahatsızlıkları ve kalp damar yolları ile alakalı rahatsızlıkların yanı sıra sigara bırakmak isteyen kişilerin sigaraya karşı isteği azaltıcı özelliğiyle biliniyor. Ramazan ayında zaten çoğu kişinin tek yaşadığı sıkıntı sigara içememe. İftardan sonra da artık bundan sıkılmış olan vatandaşlar sigarayı bırakmak için bahane arıyor ve sigara içme isteğinin azalması için Karabaş otu almaya geliyorlar. Bu sayede sigarayı bırakayım diye bir çaba içerisine girenler var. Tabi ki de orucun sigarayla açılmasını tasvip etmiyoruz, tavsiye de etmiyoruz. İnsanın sağlığına ve kendisine saygısı olması lazım. O yüzden de biz sigara içen insanlara karabaş otuyla yardımcı oluyoruz" şeklinde konuştu.

"Doktor gözetiminde kullanılmasını tavsiye ediyoruz"

Kronik hastalıkları bulunanların doktor gözetiminde kullanılmasını tavsiye eden aktar Orhun Özfidancı, "Genelde bizim karabaş otunu tavsiye ettiğimiz kullanım biçimi, sigaranın içildiği anda da tüketmesi. Ev ortamında da kullanılabilecek bir bitki. Karabaş otunun kullanılabilme şekilleri sıcak suyun içerisine bir iki baş şeklinde atılıp demlenir ve suyu süzülüp içilir. Bunu düzenli olarak da içebilir sabah akşam da içebilir, günde bir defa da içebilir. Sigarayı içmeden içilmesi gerekiyor ki sigara içme isteğini azaltısın. Karabaş otunu yüksek tansiyon riski taşıyan insanların kullanmasını tavsiye etmiyoruz. Doktor gözetiminde kullanabilirler. Emziren ve hamile bireylerde kullanamaz, kronik alerjik reaksiyon gösteren bünyesi olan insanlara hava değişiminden dolayı karabaş otundan etkilenebiliyor ve onların da kullanmasını doktor gözetiminde tavsiye ediyoruz. 30 gramlık paketlerde satışa sunuyoruz. Kilosunu da bin 350 liradan satışa sunuyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ramazan'da Sigarayı Bırakmanın Yolu: Karabaş Otu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi
Bakanlık yüzlerce personel alacak Bakanlık yüzlerce personel alacak
Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç
Ronaldo’nun ’’Çok çirkinsin’’ dediği ’’Adanalı Ronaldo’dan’’ cevap geldi Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya tepki yağıyor Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor
Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
8 Mart Kadınlar Günü’nde CHP’li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım 8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım

18:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
17:53 Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
17:08 Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
15:27 ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
15:11 Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
10:51 Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi
10:51 Bakanlık yüzlerce personel alacak Bakanlık yüzlerce personel alacak
10:40 Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
10:17 Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç
09:55 Ronaldo’nun ’’Çok çirkinsin’’ dediği ’’Adanalı Ronaldo’dan’’ cevap geldi Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi
09:48 Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya tepki yağıyor Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor
09:41 Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:22 8 Mart Kadınlar Günü’nde CHP’li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım 8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 18:57:31. #7.11#
SON DAKİKA: Ramazan'da Sigarayı Bırakmanın Yolu: Karabaş Otu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.