Riskli Tümör Başarıyla Alındı

10.03.2026 11:55
Ankara'da göğüs boşluğunda bulunan paratiroid bezindeki tümör, 5 saatlik ameliyatla çıkarıldı.

ANKARA'da vücuttaki kalsiyum dengesini düzenleyen ve normalde boyunda bulunması gereken paratiroid bezlerinden biri göğüs boşluğunda konumlanan ve içinde tümör bulunduğu tespit edilen Cihan Demet (51), yaklaşık 5 saat süren operasyonla sağlığına kavuştu.

Güzellik uzmanı Cihan Demet, çarpıntı, huzursuzluk ve sık sık tekrarlayan böbrek taşı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde vücuttaki kalsiyum dengesini düzenleyen paratiroid bezlerinden birinde tümör (adenom) tespit edildi. Ancak tümörün anatomik olarak son derece riskli bir bölgede, göğüs kafesi içinde ve büyük damarların arasında yer alması nedeniyle dış merkezlerde ameliyat açısından yüksek riskli bulunduğu, kanser şüphesi de taşıdığı gerekçesiyle cerrahi müdahale önerilmedi. Bunun üzerine Demet, kızının asistan doktor olarak çalıştığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvurdu. İstisnai bir şekilde göğüs boşluğunda konumlanan paratiroid bezindeki tümör, genel cerrahi ve göğüs cerrahisi ekiplerinin birlikte planladığı ve yaklaşık 5 saat süren ameliyatta çıkarıldı. Ameliyatın ardından Cihan Demet'in çarpıntı, tekrarlayan böbrek taşı şikayetleri geriledi, sağlık durumu düzeldi.

'KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM'

Cihan Demet, ilk şikayetlerinin 2 yıl önce başladığını söyleyerek, "Çok yoğun, sık bir böbrek taşı oluşumu vardı. Kırdırıyorduk, tekrar oluşuyordu. Ondan sonra kontrol altına alınamayan bir yüksek tansiyonum vardı. Sonra tetkiklerle tümör saptandı. Farklı merkezlerde bu ameliyata çok olumlu bakmadılar. Tümör çok riskli bir yerde olduğu için riskli gördüler. İnsanın sosyal yaşantısını etkileyen bir hastalık. Mesela daha çok agresif, sinirli oluyorsunuz. Sosyalleşmek istemiyorsunuz. Genelde biraz depresyonla karıştırılıyor bu hastalık. Burada 5,5 saat sürmüş ameliyat. Yoğun bakım süreci çok şükür yaşamadım. Sonrasında iyi bir bakımla kendimi toparladım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Günlük hayatıma geri döndüm" diye konuştu.

'NORMALDE YÜZDE 95 BOYUNDA BULUNMASI GEREKİYOR'

Operasyonu yapan Bilkent Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Meme Endokrin Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Tanju Tütüncü, paratiroid bezlerinin vücutta kalsiyum dengesini yöneten bezler olduğunu söyleyerek, "Normalde bu bezlerin yüzde 95 olasılıkla boyun bölgesinde bulunması gerekiyor. Fakat alt bezler yüzde 2 ila 5 oranında farklı lokalizasyonlarda bulunabiliyorlar. Özellikle göğüs içi ve kalbin altına kadar inme olasılıkları bulunabiliyor. Çok nadiren paratiroid bez, kansere dönüşür. Genelde hep iyi huylu lezyonlarla karşılaşıyoruz ama etki olarak kötüdür. Hastamızda ameliyat kararı aldık. İstisnai olarak göğüs kafesi içinde, toraks dediğimiz bölgede tümörün bulunduğunu gördük. Orada da ana damarlar arasında çok kötü bir noktadaydı. Dolayısıyla ona yönelik olarak özel bir ameliyat planlaması yaptık. İstisnai bir konumdaydı çünkü boyundan ulaşılması zordu. Dolayısıyla oradan itibaren göğüs cerrahisi kliniği ile ortaklaşa olarak ameliyatımızı devam ettirip çok kötü bir lokalizasyonda olan lezyonu çıkarttık. Tipik bir lokalizasyonda olsaydı 15 dakikada bitebilen bir ameliyattı; ama çok ince bir diseksiyon yapılması gerekliliği nedeniyle toplamda 5 saat kadar sürdü ameliyat" ifadelerini kullandı.

'ULAŞMANIN ZOR OLDUĞU BÖLGEDEN ÇIKARDIK'

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği'nden Prof. Dr. Yücel Akkaş ise tümörün insan vücudunun ulaşılması en zor bölgelerinden birinde oluştuğunu söyleyerek, "Kesilerle bile ulaşmanın çok zor olduğu bir bölgeden bu lezyonu çıkardık. Çok küçük lezyonlar ama insan hayatını çok olumsuz etkileyen lezyonlar bunlar. Çıkardıktan sonra hayatı yüzde 100 değişiyor hastanın. Hasta çok başarılı, güzel bir yaşam sürüyor. Hasta şu an çok iyi, bir sıkıntısı yok" dedi.

Kaynak: DHA

