Rize'de Meydana Gelen Depremin Tehlikesi: Yeni Veriler Gereken Değerlendirme - Son Dakika
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Sağlık

Rize'de Meydana Gelen Depremin Tehlikesi: Yeni Veriler Gereken Değerlendirme

Rize\'de Meydana Gelen Depremin Tehlikesi: Yeni Veriler Gereken Değerlendirme

DOKUZ Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Rize'de 15 Kasım'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin, Doğu Karadeniz'in daha önce düşünülenin aksine yüksek bir deprem tehlikesi taşıdığını belirtti ve bölgenin yeni veriler ışığında yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

18.11.2024 09:38  Güncelleme: 09:39
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DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Rize'de meydana gelen 4.7 büyüklüğünde depremi değerlendirdi. Prof. Dr. Sözbilir, Doğu Karadeniz'de deprem tehlikesinin bilinenden daha yüksek olduğunu belirterek, "Bölgenin yeni veriler ışığında yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir" dedi.

Rize'nin Hemşin ilçesinde 15 Kasım'da saat 12.02'de yerin 12,85 kilometre derinliğinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Hemşin'in yanı sıra çevre ilçe ve illerden de hissedilen depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sözbilir, "15 Kasım'da saat 10.46'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki Doğanşehir- Malatya depremi, artçı depremlerin komşu fayların tetiklenmesinde rol oynadığını göstermesi bakımından önemli. 4.7 büyüklüğündeki Hemşin (Rize) depremi de deprem tehlikesi göreceli düşük olan Doğu Karadeniz gibi bölgelerde de diri fayların varlığını göstermesi bakımından önemlidir. Doğanşehir- Malatya depremi 6 Şubat depremlerinde kırılan Çardak-Doğanşehir Faylarının kuzey ucunda gerçekleşti. Burası aynı zamanda Malatya Fayı'nın güneydeki segmentini oluşturan Akçadağ Fayı üzerindeki bir deprem. Bu da Malatya Fayı'nın 6 Şubat depremlerinden sonra etkilendiğini ve küçük ölçekli depremler üretmeye başladığını göstermektedir" dedi.

'YENİ VERİLER IŞIĞINDA DEĞERLENDİRME YAPILMALI'

Hemşin-Rize depremi Karadeniz Fayı ile Kuzeydoğu Anadolu Fayı arasında sıkışan Doğu Pontid yükselimiyle ilgili bir deprem niteliği taşıdığını belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Bu bölgede, Dokuz Eylül Üniversitesi olarak 2014-2018 yılında yaptığımız çalışmalarda Trabzon ile Rize arasında potansiyel diri fay sınıfında değerlendirilebilecek fay hatları haritalamıştık. Bu bölgede gerek deniz kıyısı boyunca gerek deniz içinde ve gerekse de daha güneyde dağlık alanda çok sayıda fay saptamıştık. Bu fayların bir kısmı potansiyel diri fay sınıfında değerlendirilebilir. Bu durumda Doğu Karadeniz bölgesindeki deprem tehlikesinin bilinenden daha yüksek olduğu ve bölgenin yeni veriler ışığında yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Rize'de Meydana Gelen Depremin Tehlikesi: Yeni Veriler Gereken Değerlendirme - Son Dakika

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