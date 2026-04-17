Rizeli diyaliz hastası Melek, gönüllü öğrencilerin desteğiyle okuma yazma öğreniyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rizeli diyaliz hastası Melek, gönüllü öğrencilerin desteğiyle okuma yazma öğreniyor

17.04.2026 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de 13 yaşındaki diyaliz hastası Melek Köse, tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki gönüllü üniversite öğrencilerinin verdiği eğitimle okuma yazma öğreniyor.

Gelişim geriliği ve böbrek yetmezliği teşhisi konulan Köse, yaklaşık 1 yıldır diyaliz ünitesinde tedavi görüyor.

Köse, hastalığı nedeniyle eğitim hayatına ara vermek zorunda kaldığı için tedavisi sırasında gönüllü üniversite öğrencilerince okuma yazma öğreniyor.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bölümünden Prof. Dr. Ekrem Kara, gazetecilere, Melek Köse'nin tedavisi dolayısıyla eğitiminin aksadığını, kendisine yardımcı olmak adına üniversitenin eğitim fakültesiyle iletişime geçtiklerini söyledi.

Kara, Köse'nin eğitim almaya başladığını ve sürecin olumlu bir şekilde ilerlediğini kaydetti.

Diyaliz hemşiresi Zennur Çelik ise hastanın durumundan etkilenerek çözüm arayışına girdiklerini belirterek, "16 tane diyaliz hastamız var. Melek'in dersi başladığı zaman hiçbirinden çıt çıkmıyor. Diyaliz hastaları ve ailesi olarak seferber olduk. Melek yeter ki okusun diye." ifadelerini kullandı.

Okuma yazma sürecinin başlamasına katkı sağlamaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Çelik, "Mutlu olduğunu görmek bizi çok mutlu ediyor. Onun bir şeyi başarmış olmasının keyfini görmek çok güzel. Herkes için bütün hastalarımız öyle. 'Melek A harfini öğrendi' dediğimiz zaman hepsi ayrı bir mutlu oluyor." diye konuştu.

Anne Sibel Köse ise kızının hastalığı nedeniyle okula gidemediğini belirterek, "Buradaki hemşireler ve öğretmenler sayesinde kızım eğitim almaya başladı. Bu kadar hızlı ve güzel ilerleyeceğini beklemiyordum. Başarmanın ne demek olduğunu keşfetti. Diyalize daha istekli geliyor. Onun mutluluğu bizi de çok mutlu ediyor. Paha biçilemez bir şey." dedi.

Kaynak: AA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 11:54:56. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.