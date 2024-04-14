Rusya'da kanser teşhisi konuldu Türkiye'de şifa buldu
BURSA - Rusya'da gittiği hastanede kanser teşhisi konulan kadın, Türkiye'de gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu.
Rusya'nın Moskova kentinde yaşayan 29 yaşındaki Amine Mamatova'ya, gittiği hastanede kanser teşhisi konuldu. Sağ göğsünde kitle tespit edilen Amine Mamatova, hemen kemoterapi tedavisine başladı. Ancak tüm çabalara rağmen 14 gün içinde kanser yayılımını sürdürdü. Bunun üzerine ailesiyle birlikte araştırmaya başlayan Amine Mamatova, Türkiye'ye gelme kararı aldı.
Bursa'da tedavisine başlanan Amine Mamatova'ya yapılan incelemelerde kullandığı ilaçların eksik olduğu fark edildi. Uygulanan tedavi ile birlikte kanser hücresi küçülmeye başlayan Mamatova, kısa sürede sağlığına kavuştu.
Türkiye'deki tedavisini yakından takip eden Medicana Bursa Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Mustafa Canhoroz ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Israa Aljorani, hastanın muayenelerinde de yüz güldüren haberler verdi. "Hastamız Amine hanım 29 yaşında, Moskova'dan geldi. 2 seneden beri sağ memesinde kitle olduğu tespit edildi. Biyopsi ile kanser olduğu belirlendikten sonra 14 gün kemoterapi ilacı aldı. İlaç almasına rağmen oradaki tümör yayıldı ve yayılmaya devam etti. Bize e-mail yoluyla ulaştı ve tetkikleri gönderdi. Tetkikleri değerlendirdikten sonra orada kullandığı ilaçların eksik olduğunu fark ettik. Onun tümöründe her 2 pozitif değerlerine bakarak ilacın verilmesi gerekiyor. Amine hanımı buraya davet ettik. Yapılan tetkiklerden sonra ilaca başladık. Burada kür tedavi aldıktan sonra kontrol görüntülemesinde tümörün küçüldüğünü başka bir yerde sıçrama olmadığını tespit ettik. Hastamızı sonradan ameliyat ettik. Ameliyatımızda oradaki tümör ileri aşamada olduğu ve cilde yayıldığı için memeyi almak zorunda kaldık. Koltuk altı lenf bezlerini de temizledik. Patoloji sonucunda herhangi bir tümör kalmadığını gösterdi. Bundan sonra tekrar kanser olmaması için ilaçlarına ve takiplerimize devam edeceğiz" dedi.
Rusya'da aldığı ilaçların etkisini göstermediğini belirten Amine Mamatova, "2 sene ilaçları kullandım. Ama faydasını görmedim. Sonra bu hastaneyi önerdiler. Türkiye'ye geldim. Çok şükür iyiyim. Önce hocamdan sonra değerli arkadaşlardan Allah razı olsun. Çok şükür ameliyat oldum. Şu an sağlıklı bir şekilde ülkeme geri döneceğim" diye konuştu.
Son Dakika › Sağlık › Rusya'da kanser teşhisi konuldu Türkiye'de şifa buldu - Son Dakika
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde atış poligonuna giden doktor, atış yaptığı tabanca ile intihar etmişti. 33 yaşındaki doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Doktorun sosyal medya hesabından zararını paylaştığı da belirtildi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3 kişi, cin çarpma iddiası ile toplum sağlığı merkezine başvurdu. Şahıslar sürekli zıplayıp farklı hareketlerde bulunurken, merkeze 3 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık merkezine bir de hoca gelirken, şahıslar hoca dua okudukça düzeldiklerini söyledi. Şahıslar hastaneye gitmeyi ise reddetti.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yaralanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Yaralı vatandaş, durumunu bildirdikten sonra ekipler tarafından Çanakkale'ye getirilerek hastanede tedavi altına alındı.
Antalya'da elinde kesi oluşan ve tedavi için annesiyle birlikte özel bir hastanenin acil servisine giden küçük kız, sigortası olmadığı gerekçesiyle kapıdan geri çevrildi. Olay sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti.
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp yetmezliği tedavisi gören bir bebek, ileri tetkik ve tedavi için İstanbul'daki hastaneye sevk edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından bebek için ambulans uçak gönderildi ve bebek, Van Ferit Melen Havalimanı'ndan ambulans uçakla Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?