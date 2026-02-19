Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı

Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
19.02.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yaşayan 45 yaşındaki bir kadın, sabah uyandığında ağzındaki üçlü kaplama dişlerin yerinde olmadığını fark etti. Panikle hastaneye başvuran kadının çekilen röntgeninde kaplama köprünün akciğerine kaçtığı ortaya çıktı. Nadir görülen olay, bronkoskopi yöntemiyle yapılan müdahaleyle çözüldü.

İstanbul'da yaşayan 45 yaşındaki kadın, sabah uyandığında üst arka bölgede bulunan üçlü kaplama dişlerinin yerinde olmadığını gördü. İlk anda dişlerini yutmuş olabileceğini düşündü. İnternette kısa bir araştırma yapan kadın, yaşadığı endişe üzerine vakit kaybetmeden hastaneye gitti.

Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı

RÖNTGEN SONUCU DOKTORLARI DA ŞAŞIRTTI

Hastanede çekilen akciğer grafisi, olayın seyrini değiştirdi. Üç dişten oluşan kaplama köprünün akciğere kaçtığı belirlendi. Doktorlar, solunum yollarını tıkama riski bulunan durum nedeniyle hastayı hemen tedavi altına aldı. Kaplama diş, bronkoskopi yöntemiyle başarılı şekilde çıkarıldı.

Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı

"ERİŞKİNLERDE ÇOK NADİR GÖRÜLÜR"

TRT Haber'e konuşan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Levent Alpay, akciğer filminde kaplama köprünün aspire edildiğini tespit ettiklerini ve hastayı hemen yatırdıklarını söyledi. Alpay, bu tür vakaların genellikle çocuklarda görüldüğünü, erişkinlerde ise oldukça nadir rastlandığını belirtti.

Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı

Alpay, "Bu tür durumlarda genelde yutma söz konusu olur. Ancak nefes borusunu tıkayabilecek ciddi bir risk taşır ve hayati tehlike oluşturabilir. Bu nedenle hızlı müdahale gerekir" dedi.

Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı

KAPLAMA DİŞİ OLANLARA UYARI

Prof. Dr. Alpay, kaplama ve köprü diş kullananlara da önemli uyarılarda bulundu. Zamanla gevşeyen ya da bağlantı telleri kırılan kaplamaların aspirasyon veya yutulma riskini artırabileceğini vurgulayan Alpay, düzenli diş hekimi kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.

İstanbul, Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 808080sa 808080sa:
    ancak türkiyede olur böyle şeyler sağlam kaliteli ürünle yapışsa çıkmazdı ne kadar acı çekti o insan yazık değil mi canına 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu’nun dizisinde flaş gelişme Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
İmamoğlu’nun casusluk soruşturmasında yeni perde Süreç başlıyor İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasında yeni perde! Süreç başlıyor
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
Öcalan’ın mesajına Kürşad Zorlu’dan net açıklama Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ’’Beyaz Toros’’ satışa çıkarıldı Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ''Beyaz Toros'' satışa çıkarıldı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Erdoğan’dan valilere peş peşe talimatlar “Gerekirse kapı kapı gezerek...“ Erdoğan'dan valilere peş peşe talimatlar! "Gerekirse kapı kapı gezerek..."
Film sahnesi değil gerçek Gelinin düğünden kaçtığı anlar kamerada Film sahnesi değil gerçek! Gelinin düğünden kaçtığı anlar kamerada

12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
11:57
Herkes onu konuşuyor İlk yarıda yaptıklarıyla Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Herkes onu konuşuyor! İlk yarıda yaptıklarıyla Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
11:26
“Casperlar“ operasyonunda çarpıcı detay Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
"Casperlar" operasyonunda çarpıcı detay! Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
11:05
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
10:38
Trump’tan skandal Türkiye hamlesi Suudi Arabistan’a baskı üstüne baskı yapmış
Trump'tan skandal Türkiye hamlesi! Suudi Arabistan'a baskı üstüne baskı yapmış
10:28
Sivas Mehmet Amca’yı konuşuyor Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam “pes“ dedirtti
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam "pes" dedirtti
10:04
Başrolde yine kaymakam var Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
10:01
Dünyayı tedirgin eden görüntü Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
09:57
Türk televizyon tarihine geçecek sahne Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli’ye mesaj gönderdi
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 12:27:03. #7.11#
SON DAKİKA: Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.