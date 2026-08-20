Sabah Yorgunluğunun Nedenleri - Son Dakika
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Sabah Yorgunluğunun Nedenleri

Sabah Yorgunluğunun Nedenleri
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Dr. Halil Kalli, sabah yorgun uyanmanın sebeplerini ve önlemleri açıkladı.

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Dr. Halil Kalli, sabahları yorgun uyanmanın nedenleri ve dikkat edilmesi gereken belirtileri hakkında bilgi verdi.

Yeterli süre uyumak, her zaman vücudun yeterince dinlendiği anlamına gelmediğini ifade eden Dr. Halil Kalli, "Gece boyunca sık uyanmak, düzensiz uyku saatleri, horlama, uyku apnesi ve yatmadan önce telefon veya bilgisayar kullanmak uyku kalitesini düşürebilir. Kalitesiz uyku nedeniyle kişiler uzun süre uyusalar bile sabahları kendilerini dinlenmemiş ve yorgun hissedebilir" dedi.

"Yorgunluğun altında farklı sağlık sorunları bulunabilir"

Sabahları yorgun uyanmaya neden olabilecek durumları sıralayan Dr. Halil Kalli, "Yetersiz veya düzensiz uyku, uyku apnesi ve horlama, demir eksikliği ve kansızlık, B12 ve D vitamini eksikliği, tiroid bezinin yavaş çalışması, kan şekeri düzensizlikleri, yoğun stres, kaygı ve depresyon, yetersiz ve dengesiz beslenme, gün içinde yeterince su tüketmemek, hareketsiz yaşam tarzı, bazı enfeksiyonlar ve kronik hastalıklar, kullanılan bazı ilaçların yan etkileri' olabilir" şeklinde konuştu.

"Yorgunluk uzun sürüyorsa ihmal edilmemeli"

Dr. Kalli, "Sabah yorgunluğunun birkaç gün sürmesi; yoğunluk, stres veya geçici uyku düzensizliğiyle ilişkili olabilir. Ancak yorgunluk uzun süredir devam ediyorsa ve kişinin günlük hayatını etkiliyorsa mutlaka değerlendirilmelidir. Özellikle yorgunluğa nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi, solukluk, aşırı terleme, açıklanamayan kilo kaybı veya kilo artışı, gece sık uyanma, şiddetli horlama ve gün içinde uyuklama gibi belirtiler eşlik ediyorsa ihmal edilmemelidir. Düzenli uyku saatleri oluşturmak, dengeli beslenmek, yeterli su tüketmek, düzenli egzersiz yapmak, yatmadan önce kafein tüketimini ve ekran kullanımını sınırlandırmak uyku kalitesinin artırılmasına yardımcı olabilir. Alınan önlemlere rağmen yorgunluk devam ediyorsa uzman görüşü alınmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sabah Yorgunluğunun Nedenleri - Son Dakika

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