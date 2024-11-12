Saç Ekimi Özgüveni Artırıyor - Son Dakika
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Sağlık

Saç Ekimi Özgüveni Artırıyor

Saç Ekimi Özgüveni Artırıyor

Dr. Gökay Bilgin, saç ekiminin kişisel özgüveni artırarak sosyal yaşamda olumlu etkiler yarattığını belirtti.

12.11.2024 15:49
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SAÇ dökülmesinin, kişilerin sadece fiziksel görünümünü değil, aynı zamanda özgüvenlerini de etkileyebildiğini belirten Smile Hair Clinic kurucu ortağı Dr. Gökay Bilgin, saç kaybı yaşayan kişilerin olumsuz duygularla başa çıkmak zorunda kalabildiğini ifade etti. Erkeklerin saç ekimi operasyonlarına eskiye oranla çok daha ilgili olduğunu söyleyen Dr. Bilgin "Özellikle erkeklerde daha sık karşılaşılan bu durum, hastalara baktığımızda sosyal ve iş hayatında kendilerini geri planda tutmalarına neden oluyor. Birçok hastanın saç ekimi operasyonları sonrasında ciddi bir özgüven artışı yaşadığını görüyoruz" dedi.

Saç ekimi operasyonlarının artık 20'li yaşlara kadar gerilediğini belirten Dr. Bilgin, "Artık çok daha küçük saç dökülmesi olan alanlar için bile saç ekimi talebiyle gelen hastalarımız oluyor. Saç ekimiyle beraber birçok hastanın hayatında radikal değişimler olduğunu görüyoruz. Operasyon sonrası hastaların ciddi anlamda özgüvenleri artıyor, bu da hayatlarına pozitif değişimler olarak yansıyor" diye konuştu.

'SAÇ EKİMİ ÖZGÜVENİ ARTIRIYOR'

Saç ekiminin yalnızca bir estetik müdahale olmaktan çok daha fazlasını ifade ettiğini söyleyen Dr. Bilgin, "Bireyler, saç ekimi operasyonu ile kendilerini daha sağlıklı ve dinç hissederek ruhsal, sosyal ve profesyonel yaşamlarını yeniden şekillendirebiliyor. Saç ekimi sonrası gözlemlenen özgüven artışı, bireylerin sosyal çevreye daha rahat adapte olmalarını sağlarken, sosyal yaşamda daha aktif bir rol almalarına ve kendilerini ifade etme konusunda daha cesur adımlar atmalarına olanak tanıyor" ifadelerini kullandı.

'KİŞİYE ÖZEL ÇÖZÜMLER SUNULMASI GEREKİYOR'

Operasyon sonrası süreçte hastalarda özellikle sosyal ve profesyonel yaşamlarında pozitif yönde büyük bir değişim gözlemlediğine değinen Dr. Bilgin, "Saç ekimi ile kişiler, yaşadıkları kaygıların yerine özgüven kazanarak hayatlarında yeni bir sayfa açıyor. Kişiler, saç ekimi ile sadece dış görünüşlerini değil, kendilerine olan güvenlerini de geri kazanıyor. Saç ekimi sürecinin dikkatli planlanması ve kişiye özel çözümler sunulması gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA

Saç Dökülmesi, Operasyon, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Saç Ekimi Özgüveni Artırıyor - Son Dakika

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