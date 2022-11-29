Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs paylaşımı: Büyük bir artış beklenmiyor

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Koronavirüsün çıktığı yer olan Çin'de vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesi, gözleri bir kez daha diğer ülkelere çevirirken, Türkiye'deki son durum merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

"COVİD VAKALARI 3 BİNLERDE"

Koronavirüs vaka sayılarında büyük bir artış beklentisinin olmadığına dikkat çeken Bakan Koca, "Covid vakaları 3 binlerde. Büyük bir artış beklenmiyor. Turkovac'la ilgili bilimsel çalışmalar dünya bilim literatürüne girdi. Birçok çalışma saygın uluslararası dergilerde yayınlandı. Etkili, güvenilir bir aşımız var. Risk grubunda olanlar tereddütsüz Turkovac aşısı olabilirler" ifadelerini kullandı.

"TEK KİT 4 TEST"

Tek kitte koronavirüs dahil 4 hastalığın testinin yapılabileceğini söyleyen Koca açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Tek kit 4 test. Solunum yolu enfeksiyonları arttı. Koronavirüs ile bu enfeksiyonlar karıştırılabiliyor. Taramalarda artık tek kit ile Influenza A, Influenza B, Covid-19 ve RSV aynı anda bakılacak. Yerli üretim kit muhtemelen 1 ay içinde kullanıma girecek. TÜSEB'i görevlendirdik."