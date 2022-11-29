Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs paylaşımı: Büyük bir artış beklenmiyor - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs paylaşımı: Büyük bir artış beklenmiyor

29.11.2022 19:42

Koronavirüste son durumu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının 3 binlerde olduğunu belirterek, "Büyük bir artış beklenmiyor" derken koronavirüs ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının birbiriyle karıştırıldığını, bu nedenle tek kitle tüm testlerin yapılabileceğini söyleyerek, "Yerli üretim kit muhtemelen 1 ay içinde kullanıma girecek" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsün çıktığı yer olan Çin'de vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesi, gözleri bir kez daha diğer ülkelere çevirirken, Türkiye'deki son durum merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

"COVİD VAKALARI 3 BİNLERDE"

Koronavirüs vaka sayılarında büyük bir artış beklentisinin olmadığına dikkat çeken Bakan Koca, "Covid vakaları 3 binlerde. Büyük bir artış beklenmiyor. Turkovac'la ilgili bilimsel çalışmalar dünya bilim literatürüne girdi. Birçok çalışma saygın uluslararası dergilerde yayınlandı. Etkili, güvenilir bir aşımız var. Risk grubunda olanlar tereddütsüz Turkovac aşısı olabilirler" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca koronavirüs vaka sayılarını paylaştı: Büyük bir artış beklenmiyor

"TEK KİT 4 TEST"

Tek kitte koronavirüs dahil 4 hastalığın testinin yapılabileceğini söyleyen Koca açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Tek kit 4 test. Solunum yolu enfeksiyonları arttı. Koronavirüs ile bu enfeksiyonlar karıştırılabiliyor. Taramalarda artık tek kit ile Influenza A, Influenza B, Covid-19 ve RSV aynı anda bakılacak. Yerli üretim kit muhtemelen 1 ay içinde kullanıma girecek. TÜSEB'i görevlendirdik."

Bakan Koca koronavirüs vaka sayılarını paylaştı: Büyük bir artış beklenmiyor
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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs paylaşımı: Büyük bir artış beklenmiyor - Son Dakika


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