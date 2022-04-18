Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı

18.04.2022 23:34
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Şehir Hastanesi yemekhanesinde sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Şehir Hastanesi yemekhanesinde sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mete Cengiz Kongre Merkezi'nde tıp fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen Koca, buradan Bursa Şehir Hastanesine geçti.

Burada İl Değerlendirme Toplantısına katılan Bakan Koca, daha sonra Bursa Şehir Hastanesi yemekhanesinde sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

Bakan Koca, iftarın ardından çocuk cerrahisi bölümünde yatan hastaları ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen programlarda Bakan Koca'ya, Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ile Mustafa Esgin ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan eşlik etti.

YORUMLAR
500
Maske zorunluluğu kalkacak mı? Karar, Bilim Kurulu'nun çarşamba günü yapılacak toplantısında belli olacak Maske zorunluluğu kalkacak mı? Karar, Bilim Kurulu'nun çarşamba günü yapılacak toplantısında belli olacak Bakan Koca: Çarşamba günü Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri yapılacak (2) Bakan Koca: Çarşamba günü Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri yapılacak (2)

Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi, Fahrettin Koca, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı - Son Dakika


Son Dakika
22:30 Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık skor ile mağlup etti
22:14 Selçuk Bayraktar'dan iftar paylaşımı: Anacığımla baş başa iş yerinde iftar yaptık
22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeli mülteciler hakkında yeni bir açıklama yaptı: Gönüllü geri dönüşleri için gayret gösteriyoruz
21:56 Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'den asgari ücret açıklaması: Verdiğimiz, enflasyonla eridi
21:38 18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 4 bin 542 yeni vaka tespit edildi
21:35 Cristiano Ronaldo oğlunu kaybetti!
21:00 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Millwall'a 2-1 kaybetti!
20:56 Putin ve Zelenski'yle görüşmeye devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki lideri Türkiye'de buluşturma çabamız sürüyor
20:47 Kadıköy'de inşaat sahasında istinat duvarının çökmesiyle göçük oluştu
20:38 Kılıçdaroğlu'ndan Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: Ayağına taş değmesin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 23:40:14. #1.11#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement