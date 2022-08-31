Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu

31.08.2022 18:42
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 testinin 5 gün önce pozitif çıktığını ve çalışmalarını çevrim içi sürdürdüğünü bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 testinin beş gün önce pozitif çıktığını açıkladı. Koca, "Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım" dedi.

Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, Covid-19'a yakalandığını duyurdu. Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım."

YORUMLAR
500
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı: Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı: Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım Bakan Koca duyurdu! Doktorların 3. dönem atama kurasında başvuru sayısı bir günde 2 bini geçti Bakan Koca duyurdu! Doktorların 3. dönem atama kurasında başvuru sayısı bir günde 2 bini geçti
Kaynak: ANKA

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:31 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı: Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım
18:08 Eczacının ricası görenlerde şaşkınlık yarattı!
17:59 Hull City, Süper Lig'den transferlerini ara vermeden sürdürüyor! İşte gözüne kestirdiği yeni isim
17:32 Futbolcu Arda Turan kariyerini sonlandırıyor! Özel bir kliple açıklayacak
17:28 AB'den Rusya'ya yeni bir yaptırım! Vize kolaylığı anlaşması askıya alınacak
17:19 Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi!
17:19 Trabzonspor, Cornelius'un yerini geçen sezonun gol kralıyla doldurdu!
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:45 Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi
16:41 İstanbul'da taksi bulamayan oyuncu Aydemir Akbaş isyan etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 18:50:15. #1.12#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement