Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Rize'de Baba Ocağını Ziyaret Etti

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu baba ocağı Rize'de

RİZE - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bakan olduktan sonra Kahramanmaraş ziyaretinin ardından ikinci ziyaretini baba ocağı Rize'ye gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bir dizi ziyaret kapsamında baba ocağı Rize'ye geldi. Hava yoluyla Rize-Artvin Havalimanı'na inen Bakan Memişoğlu buradan karayolu ile Rize Merkez'e geldi. Atatürk Caddesi'nden başlayarak kentsel dönüşüm kapsamında yeni faaliyete giren Belediye Blokları'nı ziyaret eden Memişoğlu esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yağmura aldırış etmeyen Bakan Memişoğlu 'Islanmayı özlemişim' diyerek ziyaretlerini ara vermeden sürdürdü. Daha sonra bir taksi durağında taksici esnafı ile bir araya gelen Memişoğlu durak üyeleri ile çay içerek sohbet etti. Memişoğlu'na Rize ziyaretinde Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe ve ilgili kurum amirleri eşlik etti. Ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulunan Memişoğlu "Rize güzel bir şehir, özlemişiz. Islanmayı da Rizelileri de özlemişiz. Daha iyi bir sağlık hizmeti vereceğiz. Şehir Hastanesi'nin inşaatı başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlık hizmetinde daha iyi yerlere geleceğiz" dedi.