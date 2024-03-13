Sağlık Bakanı Koca Bolu'da Hastane Müjdesi Verdi - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca Bolu'da Hastane Müjdesi Verdi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların hastane sorunlarını dinledi. Bakan Koca, 150 yataklı ruh sinir hastanesi ve 600 yataklı şehir hastanesi konseptinde yeni bir hastane çalışması olduğunu müjdeledi.

13.03.2024 20:59  Güncelleme: 21:16
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Sağlık Bakanı Koca Bolu'da

Bakan Koca'dan bolu'ya hastane müjdesi: "600 yataklı şehir hastanesi konseptinde, bir hastane çalışmamız var"

BOLU - Bolu'da esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların Bolu'daki hastanelerle ilgili dertlerini dinledi. Bakan Fahrettin Koca, vatandaşlara müjde vererek, "150 yataklı ruh sinir hastanesiyle birlikte, ilave 600 yataklı şehir hastanesi konseptinde, bir hastane çalışmamız var" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'yu ziyaret etti. Bakan Koca, AK Parti Bolu İl Başkanlığı önünde AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol ve AK Parti İl Başkanı Suat Güner ile partililer ve sağlık personeli tarafından karşılandı. Bakan Koca, cadde üzerinde esnaf ziyareti yaptı. Ziyaretinin ardından, Yıldırım Beyazıt Cami'nde ikindi namazını kıldı. Namaz sonrası İzzet Baysal Caddesi üzerinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Koca, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde basın açıklaması yaptı.

Koca, yapımı devam eden fizik tedavi hastanesine dair, "Bildiğiniz gibi Bolu'da bir eğitim ve araştırma hastanemiz var, üniversite hastanemiz. 340 yataklı bir hastanemiz ama giderek eskidiğini de biliyoruz ve Bolu'nun ihtiyaçlarının da daha da arttığını biliyoruz. Bu çerçevede inşaatı devam 250 yataklı fizik tedavi hastanemiz, şu an yüzde 30 seviyesinde" dedi.

Bolu'ya iki yeni hastane müjdesi veren Koca, "Bir diğer hastanemiz ise kadın doğum çocuk hastanesi. Bununla ilgili, ayın 20'sinde, ihalesi yapılmış olacak. 47 bin metrekare, kapalı alanlı kadın doğum çocuk hastanesi. Bunun dışında, bizim Bolu'da özellikle ihtiyaç olarak gördüğümüz, talebin artmasıyla birlikte, yatak kapasitesini daha da arttırmamız gerektiğini biliyoruz. Bu çerçevede eski devlet hastanesinin olduğu yere, 150 yataklı ruh sinir hastanesiyle birlikte, ilave 600 yataklı şehir hastanesi konseptinde bir hastane çalışmamız var. Dolayısıyla bin yatağın üzerinde olabilecek, eğitim ve araştırma hastanesi fonksiyonuyla hizmet verecek bir hastaneye sahip olmuş olacağız. Bunu geciktirmeden yapmak istiyoruz. Kadın doğum hastanesinin zaten ihalesi, haftaya aynı kampüste, dediğim 600 yataklı ilave hastaneyi planladık" ifadelerini kullandı.

Bakan Fahrettin Koca'nın Bolu programı basın açıklamasının ardından sona erdi.

Sağlık Bakanı Koca Bolu\'da Hastane Müjdesi Verdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca Bolu'da Hastane Müjdesi Verdi - Son Dakika

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