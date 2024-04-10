Sağlık Bakanı Koca, Defne Hastanesi'ne bayram ziyareti gerçekleştirdi

Sağlık Bakanı Koca'dan Defne Hastanesi'ne bayram ziyareti
HATAY - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asrın felaketi sonrası rekor sürede inşa edilen Defne Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık personelinin ve hastanede tedavi gören vatandaşların bayramlarını kutladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı'nın ilk gününü Hatay'da geçirmek üzere sabah saatlerinde hava yoluyla kente geldi. Antakya ilçesinde bayram namazını kılan Bakan Koca, ardından Narlıca Mahallesi'ndeki deprem şehitliğini ziyaret etti. Mezarlık ziyaretinde depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileyen Bakan Koca, ardından asrın felaketi sonrası rekor sürede inşa edilen Defne devlet Hastanesi'ne geçti. Defne Devlet Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşların ve sağlık personelinin bayramını kutlayan Bakan Koca, çocuk hastalaraysa oyuncak etti. Tedavi gören vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bakan Koca, hastaneden ayrılarak kentteki temaslarını sürdürdü.
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UDER-Ulusal Çocuk Hakları Derneği, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek, oyuncaklar hediye etti. Ayrıca, sağlık çalışanlarına da teşekkürlerini ileterek bayramlarını kutladı. Dernek başkanı Yusuf Yıldırım, etkinliğin çocukların moralini yükseltmeyi ve onlara destek olmayı amaçladığını belirtti. UDER, toplumda çocuk haklarına duyarlılığı artırmayı hedefleyen çalışmalarına devam edeceğini belirterek herkesin bayramını kutladı.
Doç. Dr. Mustafa Sungur, Nuri Alço'nun hastaneye kaldırılmasının ardından sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Alço'nun nörolojik sıkıntıları stabil seyretmekte olup, kalp problemleriyle ilgili tedaviler devam etmektedir.
Bodrum Belediyesi Sağlık Hizmetleri, sağlık problemlerinden dolayı yatağa bağımlı yaşayan vatandaşları bayramda da yalnız bırakmadı. Bayramlarda yapılan hasta ziyaretleri psikolojik açıdan önem taşıyor.
Google Cloud ve Alman sağlık devi Bayer, radyologlar için yeni yapay zeka araçları geliştirmek amacıyla iş birliği yapıyor. Bu iş birliği sayesinde, tıbbi görüntüleme gibi CT taramaları, ultrasonlar ve MR'ları kullanarak hastalıkların teşhis ve tedavisine yardımcı olacak bir AI destekli inovasyon platformu geliştirilecek. Platformun sağlık ve bilim organizasyonlarının büyük ve güvenli AI araçları geliştirmesine yardımcı olması hedefleniyor. Bu ortaklık, radyologların iş yükünü hafifletmek ve hasta sonuçlarını iyileştirmek amacıyla yapay zekanın kullanılmasını sağlayacak.
Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Ramazan Bayramı dolayısıyla görevleri başında bulunan sağlık personelleri ve tedavi gören hastaları ziyaret ederek bayramlaştı. Şenkul, hastaneleri dolaşarak hasta ve hasta yakınlarına bayramlarını kutladı ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti. İl Sağlık Müdürü Şenkul, acil servislerde sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın Samandağ ilçesinde kanaat önderi Hüsamettin Sivri ve ailesini ziyaret etti. Ayrıca Samandağ Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası'nda sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Ziyaretlerine Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de eşlik etti.
Ramazan Bayramı'nın birinci gününde de kesintisiz hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, gelen gereksiz çağrıların işlerini aksatmasından şikayetçi. Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yaklaşık 150 personel yoğun mesai yürütüyor ve bayram tatili boyunca da vatandaşlara kesintisiz hizmet sunuyor. Vatandaşlardan gelen acil çağrıları karşılayan merkez, ambulans talepleri ve asayiş olaylarını ilgili kurumlara yönlendiriyor. Çağrı Merkezi Sorumlusu, vatandaşlardan gereksiz yere aramamalarını ve acil çağrıları engellememelerini rica ediyor.
Kanser tedavisi gören ve tedaviye yanıt vermeyip hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Dursun Bakaç'ın cenazesi, Düzce'de düzenlenen törenle defnedildi. Düzce Valisi Selçuk Aslan ve protokol üyeleri de cenaze törenine katıldı.
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