Sağlık Bakanı Koca, Defne Hastanesi'ne bayram ziyareti gerçekleştirdi

Google ve Bayer, radyologlara yardımcı olmak için yapay zeka kullanacak

Google Cloud ve Alman sağlık devi Bayer, radyologlar için yeni yapay zeka araçları geliştirmek amacıyla iş birliği yapıyor. Bu iş birliği sayesinde, tıbbi görüntüleme gibi CT taramaları, ultrasonlar ve MR'ları kullanarak hastalıkların teşhis ve tedavisine yardımcı olacak bir AI destekli inovasyon platformu geliştirilecek. Platformun sağlık ve bilim organizasyonlarının büyük ve güvenli AI araçları geliştirmesine yardımcı olması hedefleniyor. Bu ortaklık, radyologların iş yükünü hafifletmek ve hasta sonuçlarını iyileştirmek amacıyla yapay zekanın kullanılmasını sağlayacak.