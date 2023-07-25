Sağlık Bakanı Koca: İlaç fiyatlarında kur güncellemesi yapıldı - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca: İlaç fiyatlarında kur güncellemesi yapıldı

25.07.2023 12:50

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç fiyatlarında yapılan kur düzenlemesine ilişkin konuştu. Bakan Koca, ilaç fiyatlarında yılda bir kez yapılan kur güncellemesinin yerli üreticiyi korumak ve ilaç temininde sıkıntı yaşamamak için bundan böyle 6 ayda bir yapılacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan TL cinsinden 1 euro değerindeki artışa ilişkin konuştu. İlaç fiyatlarında yılda bir kez kur güncellemesi yapıldığını söyleyen Koca, bu artışın artık 6 ayda bir yapılacağını söyledi.

"ÜRETİCİMİZİ KORUMAK VE İLAÇ TEMİNİNDE SORUN YAŞAMAMAK İÇİN"

Bakan Koca, kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koca, ilaç fiyatlarındaki artışa ilişkin "İlaç fiyatlarında yapılan kur güncellemesidir. Yılda bir kez kur güncellemesi yapılıyordu. Bir önceki yılın kurunun yüzde 60'ı şeklinde bir uygulamamız var biliyorsunuz. Ancak son 2 yıldır yerli üreticimizi korumak ve ilaç temininde sorun yaşamamak için biz bunu 6 ayda bir güncellemeye karar verdik. O nedenle ocakta euro kurunun Türk Lirası (TL) karşılığını 10.75 olarak güncellemiştik. Euro karşılığı TL kurunu şimdi 14.1 olarak güncelledik. İlaç alırken euro'yu 14.1 TL kabul ediyoruz. Bugün bildiğiniz gibi euro kuru reel sektörde 30'larda" dedi.

"STOKLARIMIZDA 200 BİN ADET AŞI BULUNUYOR"

Koca, Hepatit A aşısı olmadığına dair iddiaların sorulması üzerine ise, "Bu kesinlikle doğru değil. Stoklarımızda 200 bin adet aşı bulunuyor. Ayrıca 400 bin adet aşı da depolarımıza girecek. Bildiğiniz gibi 3 aşıyı yerlileştirmek için teknoloji transferi yapacağız. Bu 3 aşıdan biri Hepatit A aşısı. Hıfzıssıhha'da üretilecek aşıların dışında 3 aşı için teknoloji transferi yoluyla 3 yeni üretim merkezi kurulacak. Su çiçeği, Kuduz ve Hepatit A bu yöntemle yerlileşecek. Bu aşamaya çok yakınız. O zamana kadar da stokta yeterli aşımız var. Bu konuda herhangi bir sorun yok. Endişe etmeyelim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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