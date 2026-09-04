Sağlık Bakanı Memişoğlu: 878 bin 840 çocuk Sağlık Elçisi oldu - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Memişoğlu: 878 bin 840 çocuk Sağlık Elçisi oldu

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Halk Sağlığı Haftası kapsamında 878 bin 840 çocuğun 'Sağlık Elçisi' yapıldığını açıkladı. Bakan, Sağlıklı Hayat Merkezlerindeki akademilerle yaklaşık 1 milyon kişiye sağlık eğitimi verildiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "878 bin 840 evladımızı 'Sağlık Elçisi' yaptık. Sağlıklı Hayat Merkezlerimizdeki Bebek, Çocuk ve Genç Akademilerimizle de yaklaşık 1 milyon kişiye sağlık eğitimleri verdik. Siz yeter ki sağlıkla büyüyün, biz sizin için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Memişoğlu, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'na ilişkin paylaşım yaptı. Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk Sağlığı Haftamızın 2. gününde odağımızda evlatlarımız var; Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek. Çocuklarımızın küçük yaşta sağlık bilinci kazanması, sağlıklı alışkanlıklarla büyümesi için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"878 bin 840 evladımızı 'Sağlık Elçisi' yaptık"

İnteraktif eğitim istasyonlarında; 112 Acil Sağlık Hizmetlerinden afet bilincine, sağlıklı beslenmeden hareketli yaşama kadar pek çok konuda uygulamalı eğitimler verdiklerini aktaran Memişoğlu, "878 bin 840 evladımızı 'Sağlık Elçisi' yaptık. Sağlıklı Hayat Merkezlerimizdeki Bebek, Çocuk ve Genç Akademilerimizle de yaklaşık 1 milyon kişiye sağlık eğitimleri verdik. Siz yeter ki sağlıkla büyüyün, biz sizin için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Memişoğlu: 878 bin 840 çocuk Sağlık Elçisi oldu - Son Dakika

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