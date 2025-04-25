Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz - Son Dakika
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Sağlık

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu aile yapısına ilişkin sözleriyle tartışmaların odağında. Memişoğlu, "Aile yapısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir toplumun temelini aile oluşturur. Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz" dedi.

25.04.2025 11:25
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, HaberTürk ekranlarında katıldığı bir programda söylediği yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Programda aile yapısına dair görüşlerini paylaşan Memişoğlu, aile kavramının temelinde çocuk olduğunu belirterek "Aile yapısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir toplumun temeli ailedir. Eğer çocuğunuz yoksa sadece karı koca oluyorsunuz, aile olamıyorsunuz" dedi.

"KARDEŞ ÇOK KIYMETLİ"

Çocuk sayısı hakkında da konuşan Memişoğlu "Kardeş olmak, ailenin temel taşıdır. İnsanlar çalışıyor, genelde bir çocukla yetiniyor. Ama kardeş çok kıymetli bir şey. Biz de iki kardeşiz" dedi.


Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz
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Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Adem Sevindik null:
    Tıp ben çocuk sahibi olamayan insanlara ayıp etmiş 25 0 Yanıtla
  • Atalay k:
    Çocuk yapmayan bence de evlenmesin 3 11 Yanıtla
  • ag01194048:
    boş konuşma diye buna denir 11 0 Yanıtla
  • Önder null:
    keske annen ve babanin cocuklari olmasaydi. 3 0 Yanıtla
  • Kür Şad:
    Çocuksuz aile olunmuyor. Peki parasız ne olunuyor bir de onu açıklasaydın ya. Gençler parasızlık yüzünden evlenemiyor. İnsanlar aç. Asgari ücret 1 kişinin bile temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Nasıl olsa karşındaki insanlar seni mecbur dinliyor istediğini söyleyebilirsin. 2 0 Yanıtla
  • Hasan Kurtulan:
    Herkes evladının kardeşi olmasını muhakkak ister eğer ki bir saglık problemi yok ise Günümüzdeki enflasyon hayat pahalılığı sebebi ile tek olan çocuğumuzu sağlıklı dengeli beslemekte güçlük çekerken 2.çocuguu düşünemiyoruz. Yapılacak iş çok belli tarife gerek yok. Yaşanabilecek bir hayat sağlayabilmek. Bakamadıktan sonra yazık günah değil mi? Çocugun rızkını muhakkak Allah verir, lâkin Allah bizlere akıl fikirde verdi . Aklımızı kullanmadan tedbiri almadan takdiri Allah'a bırakmak olmaz. 0 0 Yanıtla
  • bayan Asi:
    kişiliksiz adam onca insan tedavi görüyor çocuk sahibi olabılmek için ve parası olamayan onca çift de anne baba olamıyor bende biriyim bunlardan Rabbim ıslah etsin sizin gibileri 0 0 Yanıtla
  • Erol AY:
    Peki sevgili bakan,hamileliğe engel biyolojik bir rahatsızlık varsa ne olacak.Çocuk sahibi olamayan binlerce kişiyi rencide ettiğinizin farkındamısınız?Bir de siz hekimsiniz,hiç hoş olmamış bu konuşmanız. 0 0 Yanıtla
  • Onur Tecimer:
    Boş konuşan bakan mı olur 0 0 Yanıtla
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