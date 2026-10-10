Memişoğlu: Sigara kanunu haftalar içinde Meclis'te

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara ve tütün konusunda toplumdaki farkındalığı artıracak, sigaranın görünürlüğünü azaltacak, aynı zamanda cezai yükümlülükleri daha net ortaya koyacak bir kanun teklifini birkaç hafta içinde Meclis'e sunacaklarını bildirdi.

Memişoğlu, İzmir'in Urla ilçesindeki Karantina Adası'nda TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Karantina Adası'na ilişkin bilgiler veren Memişoğlu, bakanlık olarak insanların her zaman sağlıklı kalmasını istediklerini, Türkiye'deki ölümlerin yüzde 60'a yakınının tütün kullanımına bağlı hastalıklardan kaynaklandığını ifade etti.

Memişoğlu, Türkiye'nin dünyada sigara içme oranı olarak ikinci sırada olduğunu vurgulayarak, geçen sene Türkiye'de 8 milyar paket sigara satıldığını, bunun cirosunun da 20-30 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.

"Sigara satışında TC kimlik numarası şartı olacak"

Sigara kullanımının ceza ve yasakla değil, daha çok gönüllü olarak bırakılmasını istediklerini ifade eden Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Kanun hazırlığındaki en temel husus sigaranın görünürlüğü ve doğal bir şeymiş algısını ortadan kaldırmak. Onun için sigarayı görünür olmaktan çıkarmak istiyoruz. Sigarayla ilgili özellikle bazı alanlarda kısıtlamalara gidiyoruz. Okullarda, doğal spor yapılan alanlarda, kapalı alanlarda kısıtlamaya gidiyoruz ve oralardan uzak olmasını istiyoruz. Bunun yanında da esas amacımız şu, belli yaşın altındaki insanlara sigara satılması yasak. Bu satışın TC kimlik numarasını ibraz ederek yapılması sağlanacak. Bu çok önemli bir şey. Yani kime sattığı söylenecek. Aynı zamanda da kafeterya, restoranlardaki şu anki flu olan alanı daha da netleştiriyoruz; hangi alanda içilecek, hangi alanda içilmeyecek. Sigara içmeyenler daha mağdur, arka taraflarda kaldılar. Onu da düzeltiyoruz."

Sigara ve tütün konusunda toplumdaki farkındalığı artıracak, sigaranın görünürlüğünü azaltacak, aynı zamanda cezai müeyyideleri daha net ortaya koyacaklarını bildiren Memişoğlu, bununla ilgili kanun teklifini birkaç hafta içinde Meclis'e sunacaklarını dile getirdi.

"Doğal olanın normal doğum olduğunu söylüyoruz"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2024'te "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı"nın başlatıldığını hatırlattı.

Anne ve bebeğin sağlığı için bu eylem planına başladıklarını aktaran Memişoğlu, son 1 yılda sezaryen oranını yüzde 15 düşürdüklerini söyledi.

Memişoğlu, "Ben bir Sağlık Bakanı olarak hangisinin sağlıklı olduğunu söylemem gerekir. Doğal olanın normal doğum olduğunu söylüyoruz. Bu sağlıklı. Gerektiği zaman sezaryen olabilirler ama dünyada 10 doğumdan sadece biri sezaryen olurken, siz 5'ini, fazlasını yapıyorsanız bu doğal olmayan bir süreçtir." dedi.

Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde çok iyi yerlere geldiğini belirten Memişoğlu, sağlık teknolojisini de üretmek istediklerine dikkati çekti.

Memişoğlu, aşı ve ilaç üretmeye çalıştıklarını, bunu Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) üzerinden koordine ettiklerini anlattı.

ASELSAN'la beraber kalp, akciğer makinesini ürettiklerini anlatan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Solunum cihazı, Batman'da şu anda fabrikası var, dünyanın 40 ülkesine ihraç ediyoruz ve kendi hastanelerimizde, şehir hastanelerimizde de bu cihazı kullanıyoruz. Mobil röntgen cihazı ASELSAN'ın, aldık bugün, kamu hastanelerimizde o cihazı kullanacağız. Biz şunu söylüyoruz, kendimiz üreteceğiz. Şimdi 8 tane aşıyla ilgili çalışma yapıyoruz. Allah nasip ederse çok yakın zamanda bunların sözleşmesini yapacağız. Zaten 2 aşı, su çiçeğini, hepatit A'yı kendimiz üretmeye başladık yerli olarak. İnsanlarımıza ücretsiz veriyoruz."

Vatandaşların rapordaki ilaçları almaları kolaylaşacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, aile hekimlerinin vatandaşların en yakınındaki doktorlar olduğunu belirtti.

Aile hekimlerini uzman doktor tarafından verilen ilacın devamını da yazabilir hale getirdiklerini ifade eden Memişoğlu, bu konuda birçok yeni uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Memişoğlu, "Şimdi bir çalışma yapıyoruz. O da şu, ilaç raporu olup, bir kere doktora yazdırıldıktan sonra insanımızı doktora yeniden yazdırma ihtiyacı duymadan o rapordaki ilaçları direkt alabilir hale getireceğiz. Böylece bir daha yazdırmak için o doktora gitmeyecek. Böyle bir çalışma yapıyoruz. Çok yakında inşallah onu da uygun olarak ilan edeceğiz. Böylece insanlarımız ilaç raporu aldıktan sonra bir kere yazdıracaklar, sonra belli elektronik onaylatma aşamasıyla, rahatlıkla hiç doktora yeniden yazdırmadan eczaneden alabilecekler." dedi.

Sağlık Bakanlığının çalışanlarıyla birlikte büyük bir sağlık ordusu olduğunu vurgulayan Memişoğlu, birkaç hafta içerisinde yeni alımlarla ilgili duyuru yapacaklarını bildirdi.

İzmir'e şu ana kadar 52 hastane inşa ettiklerini aktaran Memişoğlu, ikinci bir şehir hastanesinin planlamasının yapıldığını, finansal olarak gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından çok kısa sürede inşaata başlayacaklarını söyledi.

"Sağlıkta en üst ligdeyiz"

Şehir hastanelerini "sağlığın şaheserleri" olarak nitelendiren Memişoğlu, Aydın, Samsun ve Şanlıurfa şehir hastanelerinin açılışlarının yapıldığını, Ordu Şehir Hastanesinin hasta kabulüne başladığını, Trabzon'un da birkaç ay içerisinde ilk hastasını alacağını belirtti.

Sakarya ve Rize'deki şehir hastanelerinin inşaatlarını yıl sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini aktaran Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'de şu anda 11 şehir hastanemiz inşaat aşamasında. 11 şehir hastanemizi de planladık. Tokat'ı, Muğla'sı, inşallah Denizli'si de dahil şehir hastanesi yapacağız. Konya'ya planladık. Tabii bunların peyderpey inşaatlarına başlayacağız. Hatay'da şehir hastanesi yapacağız. İhalesine çıktık. Bir süreç var. İnşallah ona da en kısa zamanda başlayacağız. Yani bizim esasında hizmet odaklı bir adanmışlık ve dertlenme diye bir problemimiz var. Sağlıkta biz artık en üst ligdeyiz. Daha iyisini yapmak için çaba harcıyoruz. Ama ben toplumdan da sağlıklı kalması için bizle beraber çaba harcamasını istiyorum."