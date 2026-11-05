Sağlık Bakanı Memişoğlu, Rize\'de babasının sözlerini aktarıp hekimlere teşekkür etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Hayatımıza dokunan, emekleriyle nice hayatlara umut olan tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 1991 yılında genç bir doktor olduğu dönemde babasıyla Rize'de yaşadığı bir olayı anlattı. Babası ile gittikleri Kur'an kursu binasının açılışında, eski hastasıyla karşılaşmasının ardından babasının kendisine söylediği sözleri aktaran Memişoğlu, bu anının hekimlik mesleğinin değerini gösterdiğini ifade etti. Bakan Memişoğlu paylaşımda, "1991 yılında Rize'de babamla yaşadığımız, hafızamda bugün bile tazeliğini koruyan güzel bir hatıra. Hayatımıza dokunan, emekleriyle nice hayatlara umut olan tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.