Bakan Memişoğlu'ndan Gaziantep'te sağlık ve birlik vurgusu - Son Dakika
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Bakan Memişoğlu'ndan Gaziantep'te sağlık ve birlik vurgusu

Bakan Memişoğlu\'ndan Gaziantep\'te sağlık ve birlik vurgusu
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası'nın açılışında konuştu. Türkiye'nin mazlumların umudu olduğunu belirten Bakan, sağlık sanayisinde de yükseliş yaşanacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bugün Türkiye sözü dinlenen, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sayesinde etrafına barışı ve huzuru getirmeye çalışan, bütün mazlumların ümidi olan bir ülke haline gelmiştir." dedi.

Şehitkamil Devlet Hastanesi Gaziantep OSB Ek Hizmet Binası Açılış Töreni'nde konuşan Bakan Memişoğlu, 50 yataklı ek hizmet binasını hizmete açtıklarını belirtti.

Büyük emeklerle yapılmış ek binayı hizmete açtıklarını kaydeden Memişoğlu, şöyle devam etti:

"50 yataklı esasında küçük bir hastane burası. Buranın da açmasını Allah bize nasip ediyor. Ama binalar mükemmel. Allah nasip ederse 25 Aralık Devlet Hastanemizi bitiriyoruz. Birçok hastane açıyoruz. Beylerbeyi'nde büyük bir hastane planlayacağız. Bu hastanelerin, binaların içini esasında oluşturan çalışanlar ve o ruh. Burada zaten bu ruh var. Ben özellikle OSB yönetimine, Büyükşehir Belediyesine, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden biri olduğunu belirten Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye, sağlık sanayisinde de Allah nasip ederse bu hızlı yükseliş yaşayacak. Biz ürettiğimiz sürece, çalıştığımız sürece, bir arada hareket edip birlikte hareket ettiğimiz sürece, güçlerimizi birleştirdiğimiz, farklılıklarımızı güç haline getirip, enerji haline getirip tek hareket, tek millet, tek ülke hareketinde devam edersek, bugün Türkiye sözü dinlenen, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sayesinde etrafına barışı ve huzuru getirmeye çalışan, bütün mazlumların ümidi olan bir ülke haline gelmiştir. O yüzden sanayide üreteceğiz, bilimde bilgi üreteceğiz. Hizmette en iyisini yapacağız, bir olacağız, birlikte hareket edeceğiz."

Bakan Memişoğlu hastanenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Bu hastanede çalışacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Buradan hizmet alacak her bir vatandaşımıza Allah'tan şifa diliyorum. Organize Sanayi Bölgesi'nde travmasından kazalara kadar hepsine, burada gerekli müdahaleleri yapabilir hale getireceğiz en kısa zamanda." diye konuştu.

Açılışa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, İrfan Çelikaslan ve Mehmet Eyüp Özkeçeci, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Daşçı, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Bakan Memişoğlu'ndan Gaziantep'te sağlık ve birlik vurgusu - Son Dakika

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