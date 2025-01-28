Sağlık Bakanlığı'ndan kamu hastanelerine kapsamlı denetim - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı'ndan kamu hastanelerine kapsamlı denetim

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatı üzerine, kamu hastanelerinde kapsamlı denetimler başlatıldı. Acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane, yoğun bakım ve merkezi sterilizasyon hizmetleri gibi alanlarda yoğunlaşacak olan denetimlerle sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor. Uygulama seçilen 7 pilot ilde başladı.

28.01.2025 09:13
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Sağlık Bakanlığı, Bakan Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla kamu hastanelerinde kapsamlı denetimler başlatıldığını açıkladı.

7 PİLOT İLDE BAŞLADI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı'nın denetim faaliyetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesine dair genelgesi çerçevesinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, kamu hastanelerinde kapsamlı teftişler başlatıldığı belirtilerek, "Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, teftiş rehberini güncelleyerek denetim süreçlerini daha etkili hale getirdi. Bu doğrultuda 7 pilot il seçilerek yeni teftiş rehberi kapsamında denetimlere başlandı. Teftişler, acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane, yoğun bakım ve merkezi sterilizasyon hizmetleri gibi kritik ve yüksek risk taşıyan alanlarda yoğunlaşacak. Bu kritik birimler öncelikli olarak denetlenecek ve hastanelerin işleyişi titizlikle incelenecek" denildi.

20 BRANŞTA BİLİMSEL KOMİSYONLAR OLUŞTURULACAK

Denetim sürecinde bilim insanlarının da devreye sokulduğu aktarılan açıklamada, "Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'ndan sonra, 20 farklı branşta da bilimsel komisyonlar oluşturularak, sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak klinik rehberler ve denetim kılavuzları hızla belirleniyor. Komisyonlar, denetim sonuçlarını bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirerek, gerekli adımları atacak. Sağlık Bakanlığı, güncellenen teftiş rehberini pilot illerde denetim mekanizmasına uyarladıktan sonra önümüzdeki dönemde tüm sağlık tesislerinde kapsamlı denetimler yapmayı planlıyor. Bu adımlar, ülke genelinde sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor" ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı\'ndan kamu hastanelerine kapsamlı denetim
Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanlığı'ndan kamu hastanelerine kapsamlı denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • serhat ali:
    bebek ölümleri özel hastanelerde oldu halbuki. calisiyor gözükecek arkadas. boş işler... 65 2 Yanıtla
  • Okan Oğuz:
    çok detaylı incelemeye gerek yok hastanelerin pisliğinden başlasalar denetime yeterli olacaktır gereksiz bir çok memur yerine hastanelere temizlik personelleri alınsa daha faydalı olacaktır vatana 59 7 Yanıtla
  • Faruk Yılmaz:
    Şaka gibi ya yeni doğan cetesinde 12 hastane kapandı 9 tane ye kayyum sözde dün gittim bi gezeyim dedim hastaneler ne durumda doğa hospıtala gittim kayyum var ya sözde :))) adalet işlemişmi bi de baktım ne adalet mefta hala eski sahibi işletiyor adalet meğer güçlünün cebindeymiş :)) 35 0 Yanıtla
  • Faruk Yılmaz:
    Boş haber daha sözde kayyum atanan özel hastaneleri eski sahipleri yönetirken yalandan birsey yaptığını sanıyor halki lafla kandıran böyle hükümet milyonda bir gelir 25 0 Yanıtla
  • burak efe:
    Merak etmeyin ülke öyle bir hale geldi ki eminim denetimden günler önce haber girmiştir. gelecegiz diye! 24 0 Yanıtla
  • Mehmet:
    denetim yapsanız ne olacak.randevu yok doktor yok.öncelik bunları hal etmeniz lazım.. 16 0 Yanıtla
  • Erhan Karaman:
    sahte haber yayını kaldıralım 11 1 Yanıtla
  • Nuriye Gunal:
    çok iyi 10 1 Yanıtla
  • Faruk Yılmaz:
    Bu ülkenin işleyiş biçimi yalancinin dili ile zenginin cebi ile ezdirdi halkı ha bi yapmadıkları ibadeti yapıyor gibi gözükmeleriyle 7 0 Yanıtla
  • Osman Dönmez:
    Doktorlar haktan aldığı para karşılığında çalışan ücretli insanlar olduğu hatırlamalı,millete efelik taslamamalıdır.5 yıl alfığın eğitim devletin verdiği eğitim ,devlet millet demek vergi demektir,maaş millet demek vergi demektir.Patron değil kimse işinizi yapmalısınız.... 0 0 Yanıtla
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