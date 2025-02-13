Sağlık Bakanlığı'ndan Özel Hastaneye Müdahele

Sağlık

BAKANLIK: ÖZEL HASTANENİN İLGİLİ BİRİMİNİN FAALİYETİ DURDURULDU

Sağlık Bakanlığı'ndan, İstanbul'da özel hastanede anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapılmasına ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul'da özel bir sağlık kuruluşunda vatandaşımıza acil müdahale esnasında pazarlık yapıldığı haberine ilişkin, özel hastanede ilgili birimin faaliyetinin durdurulmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi.