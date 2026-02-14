Sağlık Bakanlığı'ndan Yeni Düzenleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Sağlık Bakanlığı'ndan Yeni Düzenleme

14.02.2026 01:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası sağlık turizminde iş birliği yönetmeliği ile Türkiye'nin konumu güçlendiriliyor.

SAĞLIK Bakanlığı, Türkiye'nin uluslararası sağlık turizmindeki konumunu güçlendirmeye yönelik yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Resmi Gazete'de yayımlanan 'Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde İş Birliği Yönetmeliği' ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesisleri ile üniversite hastaneleri arasındaki iş birliği usul ve esasları yeniden belirlendi.

Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde İş Birliği Yönetmeliği kapsamında, uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip bakanlık tesisleri ile üniversite hastaneleri arasında planlı, süreli veya vaka bazlı görevlendirme yapılabilmesine imkan tanındı. Tabip, diş tabibi ve uzman sağlık personelinin iki kurum arasında belirli bir ameliyat ya da tedavi süreci için geçici olarak görevlendirilebilmesinin önü açıldı.

Düzenleme ile sağlık personelinin görev yaptığı tesisteki idari, mesleki ve hukuki sorumlulukları açık biçimde tanımlandı. Böylece uygulamada ortaya çıkabilecek yetki ve sorumluluk belirsizliklerinin önüne geçilmesi hedeflendi.

Yönetmelikte hasta güvenliği ve hizmet kalitesi de temel esaslar arasında yer aldı. Klinik süreçlerin uluslararası hasta güvenliği ve kalite standartlarına uygun şekilde yürütülmesi yasal zemine kavuşturuldu.

Mali işleyişe ilişkin olarak ise kurum bütçelerinin ayrı olması ilkesi korunurken, taraflar arasındaki mali süreçlerin şeffaf ve izlenebilir şekilde yürütülmesi öngörüldü.

Yeni düzenlemeyle, uluslararası sağlık hizmetlerinde kurumsal koordinasyonun artırılması, nitelikli insan kaynağının daha etkin kullanılması ve Türkiye'nin sağlık turizmindeki rekabet gücünün sürdürülebilir biçimde geliştirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanlığı'ndan Yeni Düzenleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Kurada Türkiye’nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak
Trump’tan otomobil sektörünü karıştıran karar Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar

00:37
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan AK Parti’ye geçeceği iddialarına yanıt
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt
00:03
Küçükçekmece’de trafikte ’kaynak’ tartışması Otomobil sürücüsü kamyoneti yumrukladı
Küçükçekmece'de trafikte 'kaynak' tartışması! Otomobil sürücüsü kamyoneti yumrukladı
23:52
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz’ün adı da çıktı
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı
23:40
Okan Buruk’tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
Okan Buruk'tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
23:10
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
22:39
Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı
Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 01:51:15. #7.11#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı'ndan Yeni Düzenleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.