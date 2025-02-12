Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde "duman avı"na çıkacak - Son Dakika
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Sağlık

Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde "duman avı"na çıkacak

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, tütün kullanım oranlarının artması ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine, Bakanlığın tütün denetçileri, 81 ilde yeşil dedektörler ve çapraz denetimlerle sigara yasağına uyulup uyulmadığına dair denetimler yapacak.

12.02.2025 11:06  Güncelleme: 11:25
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde kafe ve restoranlarda yeşil dedektörler ve çapraz denetim ekipleriyle sigara denetimine çıkacak.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol yaptığı açıklamada, Bakan Memişoğlu'nun talimatıyla tütünle mücadelede denetimlere ağırlık verileceğini söyledi. Bakanlığın sigarayla mücadele konusundaki çalışmalarına da değinen Demirkol, 565 sigara bırakma polikliniğinde sertifikalı 1100 hekimin çalıştığını söyledi.

"BOLU VE RİZE İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Demirkol, sertifikalı hekim sayısını artırma noktasında da eğitimleri hızlandırdıklarını belirterek, "Çok yakın zamanda iki ilimizde, Bolu ve Rize'de sigarayı bırakmayla ilgili sertifikasyon çalışmalarımızı hızlıca tamamlayıp çok sayıda gönüllü hekimimizin bu polikliniği yapma imkanını sağlamış olacağız." dedi.

Sigara bırakma polikliniklerinde hastalara ilaçların ücretsiz verildiğini anımsatan Demirkol, "Bu hizmetimizi etkin ve yaygın bir şekilde yaptırmak istiyoruz. Aile hekimliklerimizden gönüllü olanları hızlıca yine bu eğitimlerimizi aldıracağız. Kayıtlı nüfuslarında sigara bırakmayla ilgili çalışmalarını sertifikalı bir şekilde yapma imkanı sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK PERSONELİ KOLLUK KUVVETLERİYLE ORTAK ÇALIŞACAK

Demirkol, tütün denetimlerinin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldüğünü belirterek, sağlık personelinin kolluk kuvvetleri ile birlikte denetimler yaptığını anlattı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatı doğrultusunda, çapraz denetimleri artıracaklarını belirten Demirkol, bununla ilgili illere yazı gönderdiklerini söyledi.

Çapraz denetimlerin nasıl yapıldığı konusunda ise Demirkol, "Çapraz denetim, farklı ilden bizim görevlendirdiğimiz yetkin sağlık personellerinin başka bir ile giderek hem rutin denetimleri yapması hem de ihbar denetimlerinde yerinde kontrolü yapması sistemine diyoruz. Aynı il içerisinde de farklı ilçelerdeki sağlık personelleri kolluk kuvvetlerinin desteğiyle bulunduğu ilçeden başka bir ilçeye de gidiyor. Çapraz denetimleri hem il bazlı hem de ilçe bazlı yoğunlaştırarak ve artırarak yapma noktasında yazılarımızı illerimize göndermiş olduk."

"GELEN ŞİKAYETLER DENETİMLERİ ARTIRMAMIZ GEREKTİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, sigarayla ilgili mücadeledeki hassasiyetin azalmadan devam etmesini istediklerini dile getirerek, şunları söyledi: "Gelen şikayetler, ihbarlar ve yeşil dedektörle sisteme düşen talepler bizim denetim hassasiyetini artırmamız gerektiğini gösteriyor. Vatandaşlarımızın CİMER ve SABİM üzerinden ilettiği talepler, bunun çapraz denetimlerle güçlendirilmesi ve illerin yerel dinamik kontrollerin de çapraz denetimlerle desteklenmesi ve kontrol edilmesini ortaya koyuyor. İllerimizde de yerelde de bu hassasiyeti ortaya koyacağız. Verilerimiz de çapraz denetimlerin daha etkin olduğunu gösteriyor. Biz de bu denetimleri görevlendirdiğimiz personelle artırarak devam ettireceğiz. Pasif içiciliğin aktif içicilik kadar tehlikeli olduğunu, sigarının ne kadar zararlı olduğunu ve bunun sonuçlarının ne kadar kötü olduğunu hekim olarak hastanelerimizde görüyoruz."

Demirkol, sigaranın akciğer kanserinden birçok hastalığa kadar çok ciddi sonuçları doğurduğunu ifade ederek, "Sigaranın hem vücuda vermiş olduğu zararla hem de çevreye vermiş olduğu zararla ne kadar büyük bir tahribata yol açtığını görüyoruz. Tavizsiz bir şekilde denetimlerimize devam edeceğiz." dedi.

Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde "duman avı"na çıkacak
Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde 'duman avı'na çıkacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • BATIN BEYOĞLU:
    Dağ Başını Duman Almış,Gümüş Dere Durmaz Akar.O Duman Dedektörü Kartalkayada Çalışmadı Sayın Bakan.. 29 1 Yanıtla
  • Yalnız Kurt:
    her işi hallettiniz bu kaldı 17 0 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    süper.het şeyimiz tamam. birde içki yasağına çıkın. içine 100 sopa.. 15 0 Yanıtla
  • Abdullah ŞENATEŞ:
    Öncelikle devlet kurumlarını denetlemeye alsınlar tüm kamu kurumlarında maalesef sigara tüketiliyor acilen müdahale edilmesi gerekiyor 13 0 Yanıtla
  • miro3456:
    İstanbul kapalı çarşıya bir tur atın dedektöre gerek yok tüm esnaf içiyor içerde gezemiyorsun. nefes alamıyorsun 7 5 Yanıtla
  • Necati Kaya:
    4. Muratlığa özenmiş sevimsiz şey. 3 1 Yanıtla
  • Yalçın Döken:
    Siz once hastanelerdeki rezillikleri takip edin 2 0 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    gereksiz ve boş işler yine Hükümet parasız kaldı nereden gelir gelecek avına çıktılar vatandaşın sırtından inmediniz gitti İTİBARDAN TASARRUF OLMAZ diyerek kendinizden de feragat edin diyeceğim amma nerede. 1 0 Yanıtla
  • Alparslan:
    özel hastane vb denetleyemediki bunu denetlesin 0 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Derhal otellerdeki halı ve perdelerin yasaklanması lazım. Halı yerine yanmaz parke, perde yerine yanmaz jaluzi veya stor perde takılması lazım. 0 0 Yanıtla
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