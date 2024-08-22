Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü açıklaması: 6 kişide tespit edildi - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü açıklaması: 6 kişide tespit edildi

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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalık olan Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu'nun 2024 yılında 6 kişide tespit edildiği belirtildi.

22.08.2024 19:42  Güncelleme: 20:18
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de 2010'dan itibaren görülen Batı Nil virüsü enfeksiyonunun bu yıl 6 kişide tespit edildiğini, hastaların takip ve tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Batı Nil virüsü enfeksiyonunun, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalık olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü açıklaması: 6 kişide tespit edildi

"SÜREÇ HASSASİYETLE TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Söz konusunu hastalığın, mevsimsel olarak genelde yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görüldüğü bilgisi verilen açıklamada, "Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmamaktadır. Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil virüsü enfeksiyonu, 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir." denildi.

BATI NİL VİRÜSÜ VE SEMPTOMLARI

Batı Nil Virüsü tropik ve ılıman iklimlerde bulunan bir virüstür. İlk olarak 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil Bölgesinde görülmüştür.

Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü açıklaması: 6 kişide tespit edildi

Sivrisinekler aracılığı ile tüm memeli hayvanlara ve insanlara bulaşabilir. Hastalık, 2-8 gün süren bir yumurtlama periyodunun ardından kendini yüksek ateş, bulantı, ağrı olarak hissettirir. Bazı ağır vakalarda ise hasta yarı-koma durumuna bile girebilir.

Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü açıklaması: 6 kişide tespit edildi

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Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü açıklaması: 6 kişide tespit edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Beyler Beyi: Ne sanıyordunuz! Yeryüzünde masum binlerce çocuk aç, susuz, evsiz, barksız, annesiz, babasız, elsiz, ayaksız kalmaya mahkum edilirken öldürülür ve üşüme terk edilirken siz sorunsuz yaşayacağınızı mı sanıyorsunuz. 105 9 Yanıtla
    İbrahim Borinli: ne alaka şimdi yaaa, devletler boşuna mı var, yardımsa yardım her kes kendimce birşey yapıyor, bu kadar cahil olmayın, 0 7 MEZARCI BS: Çok güzel ifade etmişsiniz gerçekten de öyle 5 0 Gülçin Aslan: Kesinlikle katılıyorum 3 1 Erdal Sağ: Adının içinde “BATI” geçmesi bile manidar. 0 0
  • ferhat eser: 2 duble rakı yut hiç biri yaklaşamaz 27 67 Yanıtla
    Kerem Kırmızı: sıdik iç 2 1
  • Gregor Samsa: Bu virüse karşı elimizde güçlü bir koz var: Yakalanmamak. 34 3 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Ferhatı sahiplendiriyoruz almak isteyen..not: aşıları tam 32 3 Yanıtla
  • Murat Sert: Yakinda gergedan çicegi cikacakmis.senerya hazir :) aşı olun lutfen para lazim 3 3 Yanıtla
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