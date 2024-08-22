Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü açıklaması: 6 kişide tespit edildi

Beyler Beyi:

Ne sanıyordunuz! Yeryüzünde masum binlerce çocuk aç, susuz, evsiz, barksız, annesiz, babasız, elsiz, ayaksız kalmaya mahkum edilirken öldürülür ve üşüme terk edilirken siz sorunsuz yaşayacağınızı mı sanıyorsunuz.

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İbrahim Borinli: ne alaka şimdi yaaa, devletler boşuna mı var, yardımsa yardım her kes kendimce birşey yapıyor, bu kadar cahil olmayın, 0 7

MEZARCI BS: Çok güzel ifade etmişsiniz gerçekten de öyle 5 0

Gülçin Aslan: Kesinlikle katılıyorum 3 1