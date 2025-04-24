Sağlık Çalışanları Depremde Bebekleri Yalnız Bırakmadı

Sağlık çalışanları, deprem sırasında bebeklerin yanından ayrılmadı...O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen deprem sırasında tedavi gören bebeklerin yanından sağlık çalışanları ayrılmadı. O anları ise Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı.

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bebeklerin yanından ayrılmayan sağlık çalışanlarının görüntüsünü paylaştı. Bakanlık sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Size minnettarız. İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşlarımız. İyi ki varsınız."