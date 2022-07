Sağlık çalışanlarının bayram mesaisi

İSTANBUL - Kurban Bayramı'nda görevlerini sürdüren sağlık çalışanları acil servislerde oluşan hareketliliğe dikkat çekti. Dr. Meltem Polat, "Bu bayramda da her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi aynı durumlarla karşılaşıyoruz. Ellerde hatta bacaklarda kesiklerle gelinebiliyor, kesimin profesyonelleri tarafından yapılması en doğrusu. Gerçek acillere bakmaya çalışırken gelen acil olmayan hastalarımız nedeniyle de ekstra bir yoğunluğumuz mevcut. Gerçek acillerin o sırada bekleyip ölüme yakınlaşma ihtimali daha çok artıyor" dedi.

Kurban Bayramı'nda ibadetler gerçekleştirirken birçok meslek grubu bayramı görevinin başında karşıladı. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları da aileleri ve mesai arkadaşlarıyla hastanede bayramlaştı. Kimi şehir dışındaki ailesiyle görüntülü konuşarak hasret giderirken, sağlık çalışanları kurban kesimi sırasında yaşanan yaralanmalara dikkat çekti. Acil serviste görevli Dr. Meltem Polat acillerde oluşan "acil olmayan" hasta yoğunluğuna ilişkin konuşurken, hızlı müdahale gerektirmeyen durumlar için polikliniklerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Bayramda mesai başında olan sağlık çalışanlarından acil serviste görevli Dr. Meltem Polat, "Acil servis zaten gecesi, gündüzü, bayramı mesaisi olmayan bir yer. Biz acil servis çalışanları olarak zaten bu yola bu durumu kabul ederek başladık. Biz çalışıyoruz yine, gelen hastalara elimizden geldiğince eksiksizce hizmetimizi vermeye devam ediyoruz. Bayramda sevdiklerimizden, ailemizden ayrı olmak her ne kadar buruk olsa da biz bu yolu seçtik. Halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Özellikle acil serviste hayata o dokunuşları hissetmek için zaten biz doktor olduk. Onun sevinci, mutluluğu tarif edilemez. Acil servise göğüs ağrısıyla gelip ya da bir beyin kanamasıyla gelip yürüyerek çıktıklarında onun mutluluğu elbette ki tarif edilemez bir şey. Bu servislerde gecemiz, gündüzümüz olmadan çalışıyorsak bu motivasyonla çalışıyoruz. Ailem Ankara'da yaşıyor, ben burada tek yaşıyorum. Özel günlerde Kurban Bayramı gibi üstadı olmadığımız işlere kalkıştığımızda ne yazık ki çok kötü sonuçlara yol açabiliyor. Biz de bunların birebir tanıkları olmuş oluyoruz. En büyük tavsiyemiz; bu işin uzmanı kimse ona kesim yaptırmaları, dolayısıyla böyle acillere düşmemeleri. Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi aynı durumlarla karşılaşıyoruz ne yazık ki. Ellerde kesikler, bacaklarda kesiklerle gelinebiliyor. Hatta daha ciddi travmalarla ölüme kadar gidebilen kesilmeler denk gelebiliyor. İşin profesyonelleri kasaplar tarafından yapılması halkımız için de en doğrusu olacaktır. Sonuçta bıçakla, keskin aletlerle uğraştığımız her durumda eğer işin profesyoneli de değilsek ciddi sonuçlara yol açma ihtimali var" dedi.

Bayramda ailesiyle görüntülü konuştuğunu anlatan ve acil servislerde hızlı müdahale gerektiren hastalarla ilgilenilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Polat, "Annemle de görüntülü konuşmuş olduk hep beraber bu da benim için de onlar için de çok iyi oldu. En azından internet sayesinde yüz yüze görüşme imkanı bulduk. Genellikle zaten özel günlerimizde burada olduğumuz için görüntülü konuşmayla daha çok iletişimimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Bu şekilde görüşüyoruz yine de mutluyuz. Acil servis biraz daha acil durumlar için kullanılırsa eğer hem bizim yükümüz hem de gelen hastaların sorunlarının çözümlenmesi adına daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. Biz gerçek acillere bakmaya çalışırken gelen gerçekten acil olmayan hastalarımız nedeniyle de ekstra bir yoğunluğumuz mevcut. Gerçek acillerin o sırada bekleyip ölüme yakınlaşma ihtimali daha çok artıyor. Aciliyeti yoksa lütfen poliklinik sıranızı alın ve polikliniklere başvurun" ifadelerini kullandı.

10 yıldır hemşirelik yaptığını ifade eden Gamze Yeşil, "Ailemizle olmak isterdik ama sonuçta buradaki hastaların bize ihtiyacı var. Ailem Sinop'ta zaten 10 yıl önce ben buraya geldim. 10 yıldır bayramlar bir şekilde geçiyor, aslında biraz da alıştık sayılabilir. Birilerine bir yardımımız dokunması, bir Allah razı olsun duası bizi o kadar çok mutlu ediyor ki. Acemi olan bence kesim işine hiç girişmesin, ustalarına bıraksınlar, kendilerine çok dikkat etsinler. Bayramda burada insanlara bir şeyler katabilmek, sağlıklarına kavuşturabilmek bizim için çok mutluluk verici bir şey" şeklinde konuştu.