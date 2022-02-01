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Sağlık ekipleri yağmur, çamur demeden köy köy gezip aşı yapıyor - Son Dakika

Sağlık ekipleri yağmur, çamur demeden köy köy gezip aşı yapıyor

01.02.2022 13:42

Sağlık ekipleri yağmur, çamur demeden köy köy gezip aşı yapıyor Yüreğil Köyü Muhtarı Oğuz Karatay: "Allah devletimize zeval vermesin" Burdur'da sağlık ekipleri kötü hava şartlarında, yağmur, çamur demeden köy köy gezerek vatandaşlara korona virüs aşısı yapıyor.

Sağlık ekipleri yağmur, çamur demeden köy köy gezip aşı yapıyor

Yüreğil Köyü Muhtarı Oğuz Karatay:

"Allah devletimize zeval vermesin"

BURDUR - Burdur'da sağlık ekipleri kötü hava şartlarında, yağmur, çamur demeden köy köy gezerek vatandaşlara korona virüs aşısı yapıyor. Yüreğil Köyü Muhtarı Oğuz Karatay, "Köyümüz ilçe merkezine 33 kilometre uzaklıkta. Bu yüzden sağlık ekipleri köyümüze gelerek, aşı olacakların aşılarını yapıyorlar. Allah devletimize zeval vermesin" diyerek ekiplere teşekkür etti.

Burdur'da sağlık ekipleri aşı çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Kış şartlarında zaman zaman kar ve yağmur yağışlarına rağmen en uzak köylerde yaşayan vatandaşlara aşılar ulaştırılıyor. Öncesinde köy muhtarı ile iletişim kuran ekipler, aşı zamanı gelen ya da aşı olacak kişilerin kayıtlarını alarak, hazırlıklarını tamamlıyor. Bucak İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki sağlık ekipleri, olumsuz hava koşullarında UMKE ekiplerinin desteğiyle kilometrelerce uzaklıktaki köylerde yaşayan vatandaşlara korona virüs aşılarını yapmak için yola çıkıyor.

"Aşılarımızı yapıyoruz ve aşılanmayan kalmasın istiyoruz"

Bucak İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevli Doktor Siral Şahbaz, "Bizler tüm branşlardan sağlık çalışanları olarak her koşulda yağmur, çamur dinlemeden sahadayız. Aşılarımızı yapıyoruz ve aşılanmayan kalmasın istiyoruz" dedi. Aşısını yapmaya gelen sağlık ekiplerine teşekkür eden Ali İhsan Uçan, "Hem yaşlıyım hem de ameliyat oldum. Bu nedenle gidemiyorum. Ayağıma kadar geldiler, aşımı yaptılar. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Allah devletimize zeval vermesin"

İlçe merkezine 33 kilometre uzaklıkta olduklarını belirten Yüreğil Köyü Muhtarı Oğuz Karatay, "Köyümüzde sağlık kurumlarına gidemeyen yaşlılarımızı doktorlarımız evlerinde ziyaret ederek, aşılarını yaptırdılar. Köyümüz ilçe merkezine 33 kilometre uzaklıkta. Bu yüzden sağlık ekipleri köyümüze gelerek, aşı olacakların aşılarını yapıyorlar. Allah devletimize zeval vermesin" şeklinde konuştu.

Sağlık ekipleri yağmur, çamur demeden köy köy gezip aşı yapıyor
Sağlık ekipleri yağmur, çamur demeden köy köy gezip aşı yapıyor
Sağlık ekipleri yağmur, çamur demeden köy köy gezip aşı yapıyor

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Karatay, Yüreğil, Burdur, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sağlık ekipleri yağmur, çamur demeden köy köy gezip aşı yapıyor - Son Dakika


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