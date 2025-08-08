Sağlık-Sen, Bakan Memişoğlu ile Toplu Sözleşme Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
Sağlık-Sen, Bakan Memişoğlu ile Toplu Sözleşme Görüşmesi Yaptı

Sağlık-Sen, Bakan Memişoğlu ile Toplu Sözleşme Görüşmesi Yaptı
08.08.2025 10:42
Sağlık-Sen Başkanı Doğan, Bakan Memişoğlu'na toplu sözleşme tekliflerini sundu, istihdam ve promosyon konularını görüştü.

SAĞLIK-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme teklifleriyle ilgili Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Genel Başkan Doğan, toplu sözleşme süreci ile ilgili detaylı bilgi verdi.

Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti. Bakanlıkta gerçekleşen ziyarette, Sağlık-Sen'in 8. Dönem Toplu Sözleşme teklifleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Genel Başkan Doğan, Kamu İşveren Heyeti ile tasnif edilen maddelerle ilgili Bakan Memişoğlu'na detaylı bilgi verdi. Sağlık-Sen tarafından teklif edilen maddeleri inceleyen Bakan Memişoğlu, toplu sözleşme masasında her türlü desteği vereceklerini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'nda yaklaşan promosyon ihalelerinin yenilenme sürecini de görüşmede gündeme getiren Doğan, sahanın beklentileri doğrultusunda bu sürecin günümüz ekonomik koşullarına uygun şekilde tamamlanması gerektiğini dile getirdi. Görüşmede gündeme gelen bir diğer önemli konu da Eylül ayında yapılması planlanan 18 bin sağlık personeli istihdamı oldu. Genel Başkan Doğan, alım sürecinin bir an önce başlatılması gerektiğini ifade etti. Bakan Memişoğlu da bunun üzerine gerekli çalışmayı sürdürdüklerini ve yakın zamanda ilan edeceklerini söyledi. Ziyarette mazeret tayinleriyle ilgili sorunlar da Bakan Memişoğlu ile paylaşıldı. Doğan konuyla ilgili Aile Yılı'nda mazeret atamalarını sınırlandıran uygulamaların ortadan kaldırılması için gerekli adımların atılması ve bu tayinlerin kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı. Kısa süreli refakat izinlerinde yaşanan sorunları da toplantıda gündeme getiren Doğan, sağlık profesyonellerine muayene önceliği verilmesi talebini de bir kez daha Bakan Memişoğlu'na iletti. Bakan Memişoğlu, konuyla ilgili çalışma yaparak, sahaya yazı yazacaklarını ifade etti.

Öte yandan görüşmede, aile hekimliğine 6 ayda bir yapılmayan müracaatlar nedeniyle gerçekleştirilen ücret kesintilerinden kaynaklı yaşanan mağduriyetler de dile getirildi. Doğan, bu ücret kesintilerinin geri iadesinin bir an önce yapılmasını istedi. Bunun üzerine Bakan Memişoğlu, konuyla ilgili Maliye Bakanlığı'nın çalışma yaptığını ve durumu takip ettiklerini söyleyerek, ücret iadelerinin en yakın zamanda yapılacağını kaydetti.

Kaynak: DHA

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Faruk Doğan, Politika, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık-Sen, Bakan Memişoğlu ile Toplu Sözleşme Görüşmesi Yaptı - Son Dakika

