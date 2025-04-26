Sağlık Turizmi Yönetmeliği Yayımlandı - Son Dakika
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Sağlık

Sağlık Turizmi Yönetmeliği Yayımlandı

Yeni yönetmelik, sağlık turizminde hizmet kalitesini artırmayı ve denetimi güçlendirmeyi hedefliyor.

26.04.2025 01:09
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ULUSLARARASI Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

'Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sağlık turizmi alanında hizmet kalitesinin artırılması ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesini hedefleyen yönetmelik ile sektörde yeni bir dönem başladı.

HEALTHTÜRKİYE PORTALI İLE ENTEGRE SİSTEM

Yeni düzenleme kapsamında, sağlık turizmi alanında faaliyet gösterecek tüm sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, USHAŞ tarafından işletilen HealthTürkiye portalı ile entegre çalışacak. Sunulan tüm sağlık turizmi hizmetleri bu platform üzerinden takip edilebilecek. Hastalar, aldıkları hizmetleri portal üzerinden görüntüleyebilecek.

CERRAHİ İŞLEMLERE SİGORTA ZORUNLULUĞU

Sağlık turizmi kapsamında ameliyathane ortamında gerçekleştirilecek cerrahi işlemler için komplikasyon sigortası yaptırılması zorunlu hale getirildi. Sağlık tesisi ve aracı kuruluşlardan hizmet alan her sağlık turisti için sorumlu personel atanacak ve hizmet süreci takip edilecek.

YETKİ BELGESİ VE AKREDİTASYON ŞARTI

Yönetmelik kapsamında, sağlık tesisleri TÜSKA tarafından oluşturulan uluslararası geçerliliğe sahip akreditasyon ve sertifikalara sahip olacak. Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi, HealthTürkiye Performans Kriterleri'ne bağlı olarak geçerliliğini sürdürecek; bu belge devredilemeyecek.

UZAKTAN SAĞLIK HİZMETİ RESMİ PORTALDAN DUYURULACAK

Sağlık tesisleri, uzaktan sağlık hizmeti sunabilecek ve bu hizmetler HealthTürkiye portalı üzerinden ilan edilecek. Aracı kuruluşlara yetki belgesi verilmesi ve bu kapsamda sunulan hizmetlerin takibi ise USHAŞ tarafından yürütülecek.

DEĞERLENDİRME VE DİL ŞARTI

Tüm sağlık tesisi ve aracı kuruluşlar hasta şikayet oranları ve memnuniyet anketleri doğrultusunda düzenli olarak değerlendirilecek. Sağlık turizmi biriminde görevli personelin en az birinin yabancı dil bilmesi ve bunu belgelendirmesi gerekecek.

ARACI KURULUŞLARA 7/ 24 ÇAĞRI HİZMETİ ZORUNLULUĞU

Aracı kuruluşlar, en az iki yabancı dilde ve 7 gün 24 saat esasına uygun şekilde çağrı hizmeti sunacak.

UYUM SÜRECİ

Yönetmelik kapsamında sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, düzenlemelere altı ay içinde uyum sağlayacak. Komplikasyon sigortası 2025 yılı sonuna kadar, akreditasyon ve sertifikalar ise 2026 yılı sonuna kadar temin edilecek.

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Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Sigorta, Turizm, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık Turizmi Yönetmeliği Yayımlandı - Son Dakika

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