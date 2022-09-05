Sağlık turizminin masaya yatırılacağı Kocaeli'de hedef uluslararası örnek olmak

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan: "Dünyada örnek gösterilen hekimlerimiz var"

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen: "Sağlık turizmimiz son 3 yılda çığır açtı"

USKAF 7- Sağlık Turizmi ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri Forumu'nun tanıtım toplantısı gerçekleşti

KOCAELİ - Kocaeli'de 23-24 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan "USKAF 7-Sağlık Turizmi ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri Forumları"nın tanıtım toplantısı gerçekleşti.

Kocaeli'de sağlık turizminin gelişmesi adına 23-24 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan "USKAF 7 - Sağlık Turizmi ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri Forumları"nın tanıtım toplantısı bugün düzenlendi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ebubekir Ardıç, USKAF Kongre Başkanı ve SAKİD Başkanı Prof. Dr. Zafer Cantürk, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve basın mensupları katıldı. Konuşmaların yapıldığı program kahvaltı ve soru-cevap eşliğinde devam etti. Toplantıda, Kocaeli'nin sağlık turizmi açısından potansiyelinin üzerinde duruldu. Dünyada örnek gösterilen hekimlerin olduğu ve son 3 yılda şehirdeki sağlık turizmi potansiyelinin büyüdüğü belirtildi. Kocaeli'deki sağlık turizmi potansiyelinin uluslararası boyutta olduğu ve bu hedefe ulaşabilmek için neler yapılması gerektiğinin de 23-24 Eylül'deki forumlarda tartışılacağı öğrenildi.

"Kocaeli için bir açılım olacak"

Programın açılış konuşmasını yapan USKAF Kongre Başkanı ve Sağlıkta Kalite ve İnovasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Zafer Cantürk, "Akademik bir şeyler yapmayı düşündüğümüz için bu kurumu kurduk. Bugüne kadar 6 tane forum düzenledik. Daha önce ulusal sağlıkta kalite endüstrinden sağlıkta gelecek temalarına kadar forumlar düzenlemiştik. 23-24 Eylül'de Kongre Merkezinde 2 günlük çok kıymetli kişilerin katılacağı bir toplantı yapacağız. Kocaeli için bir açılım olacak. Çünkü Kocaeli çok önemli bir noktada. Avrupa'da her yıl çok sayıda yaşlı vatandaşlar başka ülkelere gönderiliyor ve sağlık turizmi kazandırılıyor" dedi.

"Sağlık, kültür, spor, tarih kenti olacak her oluşumda oluyoruz"

Kocaeli'nin her alanda potansiyelli olduğuna değinen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ise, "2021 yılında yapılan turizm master planına ilişkin bir şura olmuştu. Alt başlıklarından biri sağlık turizmiydi. İlimizin tarihi sporu doğası konaklama kapasitesi beraber değerlendirildiğinde büyük bir potansiyel görüyoruz. Benim önemsediğim USKAF altında yapılması. Sağlık gibi hizmet alan ve veren arasındaki durumlarda güven önemli. Biz sağlık turizmini böyle ele alacağız. Büyükşehir belediyesi olarak vizyon çerçevesinde ilimizin sağlık, kültür, spor, tarih kenti olacak her oluşumda oluyoruz" diye konuştu.

"Dünyada örnek gösterilen bir hekim grubumuz var"

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ise yaptığı konuşmada Kocaeli'nin sanayi kenti olmasının yanı sıra sağlık turizmi açısından da önemine vurgu yaptı. Pehlevan, "Kocaeli sanayi kenti ama aynı zamanda sağlık turizmi potansiyeli olan bir kent. 18 tane özel, 10 tane kamu hastanesi ve bir tane de araştırma hastanesi olan bir kent. Kocaeli ulaşım ve lojistik açısından iki denize kıyısı olan bir kent. Dolayısıyla turizmden daha fazla pay almalı. Dünyada örnek gösterilen bir hekim grubumuz var. Kendi vatandaşlarına hizmet verirken uluslararası alanda da sağlık hizmeti verebileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Sağlık turizmimiz son 3 yılda çığır açtı"

Son olarak konuşan Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen de, "Kocaeli maalesef bir sanayi kenti olarak tanınan bir şehir. Aslında gurur verici bir durum ama şehrimiz turizm kenti olmuş bir şehir. Denizimiz, doğamız, sağlık turizmimiz son 3 yılda çığır açtı. Sağlık turizmi ve diğer turizmler açısından ilimiz ivme kazandı. Bu faaliyetler tanıtım açısından önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.