Sağlık

Sağlıkçılar 'kanserde erken tanı' için mobil araçla ilçe ilçe dolaşıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da kırsal bölgeler ve nüfusu ilçelere mobil kanser tarama aracı ile giden sağlıkçılar, kanser taraması yapıp, erken teşhis ve tedavi için vatandaşları bilgilendiriyor.

Sağlık Bakanlığı'nın ülke genelinde başlatmış olduğu 'Ulusal Kanser Tarama Programı' çerçevesinde Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Erken teşhis hayat kurtarır' sloganıyla çalışan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi ekipleri, kent merkezi başta olmak üzere tüm ilçelerde kanserde erken teşhisle hayat kurtarmak için ilçe ilçe dolaşıyor. İlk olarak Kovancılar'a giden sağlıkçılar İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesine konuşlandırılan Mobil Kanser Tarama aracında, vatandaşlara ücretsiz meme kanseri, rahim ağzı ve kolon kanseri taramaları yaptı. Sağlıkçılar, tarama sonucu riskli görülen vatandaşları sağlık kuruluşlarına yönlendirip takiplerini de yaparken, vatandaşlar da kanser taramalarına büyük ilgi gösterdi.

Çalışma hakkında bilgi veren Kovancılar Devlet Hastanesi Başhekimi ve İlçe Sağlık Müdürü vekili Uzm. Dr. İzzettin Günay, " Tarama testleri için Sağlık Bakanlığı Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde erken tanı ve teşhis eğitim merkezi tarafından zaman zaman merkez ve ilçelerde taramalar yapılmaktadır. Bu taramalar içerisinde vatandaşın sağlığını düşünerek farkındalığa oluşturmak, gerekli tetkik ve tedavilerinde öncülük etmek ve kişilerin tedavilerine yardımcı olmaktır. Buradaki amaç, erken tanı kurtarır mantığıyla, hareketle belli yaş grubundaki kategoriler çerçevesinde planlanan taramalar yapılmaktadır. Bu taramaların büyük bir kısmı ücretsiz yapılmaktadır. İlçemizde de vatandaşların gerek merkez gerekse beldelerden servis araçlarıyla taşıyarak bu taramalarının yapılmasını sağlamayı hedefledik. Burada yapılan taramalarda kolorektal, serviks ve meme kanseri taramaları planlanmaktadır. Mobil araçta görüldüğü üzere mamografi cihazı ile 40 ile 69 yaş arası kadınlarda meme taramaları yapılmaktadır" dedi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü sorumlu hekimi Dr. Fırat Gürgöze ise " Kovancılar İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak kanser tarama hizmetleri veriyoruz. Bilindiği üzere kanser hepimizin sağlığını etkileyen ciddi bir sağlık sorunu. Gelişen teknolojilerle birlikte sağlık hizmetlerindeki ilerlemelerle beraber kanserin erken tanısında tedavi oranı çok daha yükselmekte. Biz de bu amacı kendimize düstur edinerek bu çalışmaları sürdürüyoruz. Kadınlarda 30 ile 65 yaş aralığında meme kanseri taramaları hizmetleri veriyoruz. Yine kadınlarda 30 ile 45 yaş aralığında HBV için taramalar yapıyoruz ve yine kadınlarda ve erkeklerde 50-70 yaş aralığında kalın bağırsak kanser taramalarını veriyoruz. Bu çalışmalara ilaveten İl Sağlık Müdürlüğü'müz tarafından bir KETEM aracı ilçemizde görevlendirildi. Geçtiğimiz iki hafta boyunca bu aracımız bir mobil hizmet aracı olup, içerisinde mamografi cihazı mevcut. Bu cihaz, meme kanseri taramasında çok etkin bir rol almakta. İlçe Sağlı Müdürlüğü bahçesine kurduğumuz bu araçla ilçesinde ikamet eden vatandaşlarımıza taramaz hizmetleri verdik" şeklinde konuştu.

Tarama yapmak için gelen vatandaşlardan Güllü Pembe Durğun da " Devletimiz ayağımıza kadar bu hizmeti getirip bu imkanı sağladı. Çok teşekkür ediyorum, devletimiz var olsun" diye konuştu.