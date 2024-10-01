Sağlıklı Beslenme, Çocuk Başarısını Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Sağlıklı Beslenme, Çocuk Başarısını Artırıyor

Sağlıklı Beslenme, Çocuk Başarısını Artırıyor

Uzman Diyetisyen Esma Nur Can, dengeli beslenmenin okul başarısını olumlu etkilediğini açıkladı.

01.10.2024 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Uzman Diyetisyen Esma Nur Can, okul çağındaki çocukların dengeli beslenmesinin derslerindeki başarıya olumlu yansıdığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Can, okul çağı döneminin büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu, yaşam boyu sürecek beslenme alışkanlıklarının oluştuğu bir periyot olduğunu belirtti.

Bu dönemde çocukların çevredekilerden ve rol model aldığı kişilerden oldukça etkilendiğini aktaran Can, şunları kaydetti:

"Okul çağı çocuklarının yeterli ve dengeli beslenmesi, ilerleyen yaşlarda beslenmeye bağlı oluşabilecek obezite, hipertansiyon, tip 2 diyabet gibi sağlık risklerinin azaltılmasında ve okul başarısının artmasında oldukça etkilidir. Yapılan araştırmalar, yetersiz ve dengesiz beslenmenin öğrencilerin dikkat sürelerini kısalttığını, algılamalarını azalttığını, öğrenmede güçlük, davranış bozuklukları ile okula devamsızlık ve başarıda düşmeye neden olduğunu bildirmektedir."

Can, gece boyu aç kalan vücudun çalışma gücüne kavuşabilmesi için kahvaltının önemine dikkati çekti.

Bu öğünün beyin fonksiyonları için gerekli enerjiyi sağlayarak öğrenmeye olumlu etki yarattığını vurgulayan Can, "Çocukların beslenme çantasında sağlığı geliştirici besinlere yer verilmelidir. Beslenme çantasında yer alabilecek besinlere süt, ayran, kefir, taze ve kuru meyveler, yağlı tohumlar, evde yapılmış börek ve sandviçler örnek verilebilir. Özellikle beslenme saatlerinde çocukların akranları ile birlikte olması ve öğretmenlerin sağlığı teşvik edici yönlendirmeleri ile çocukların sağlıklı beslenme bilinci kazanması mümkün olmaktadır." bilgilerine yer verdi.

Can, öğün atlamanın söz konusu dönemdeki çocukların enerji ve besin öğelerini yetersiz almasına sebep olduğunu, bu durumun da derslerdeki başarıya yansıdığına değindi.

Öğün atlayan çocukların gün içinde daha fazla paketlenmiş gıda tükettiğinin altını çizen Can, "Gazlı içecekler, ve enerji içecekleri gibi şekerle tatlandırılmış sıvılar, besin grupları ve besin öğesi gereksinimlerini karşılamaya katkı sağlamayan boş enerji kaynaklarıdır. Çocuklar, su, şekersiz süt, taze sıkılmış meyve suyu gibi eklenmiş şeker içermeyen içecekleri tercih etmelidir. Unutmamak gerekir ki, sağlıklı çocuklar sağlıklı yetişkinler demektir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyetisyen, Esma Nur, bilecik, Eğitim, Sağlık, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlıklı Beslenme, Çocuk Başarısını Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:58 İsrail’i vuran İran’dan bir açıklama daha: Daha yıkıcısı olacak İsrail'i vuran İran'dan bir açıklama daha: Daha yıkıcısı olacak
19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 21:17:25. #1.11#
SON DAKİKA: Sağlıklı Beslenme, Çocuk Başarısını Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement