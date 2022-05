"Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam" yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika

Artvin'de, "Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığının toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak amacıyla yürüttüğü, "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kapsamında yürüyüş organize edildi.

Hastane Caddesi önünde toplanan ve ellerinde "sağlıklı yaşam için adım at", "sağlığın için hareket et", "sağlıklı beslen, sağlık için hareket et", "düzenli egzersiz sağlığınızı korur" yazılı dövizler taşıyan grup, Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

Etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.