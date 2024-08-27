Sağlıklı Hayat Merkezi binlerce vatandaşın sağlıklı yaşama adım atmasına destek oluyor - Son Dakika
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Sağlıklı Hayat Merkezi binlerce vatandaşın sağlıklı yaşama adım atmasına destek oluyor

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Mardin'in Artuklu ilçesinde hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezi, binlerce vatandaşın sağlıklı yaşama adım atmasına destek oluyor. Merkezde sağlıklı beslenme, obezite danışmanlığı, sigara bıraktırma, kanser tarama ve psikososyal destek gibi hizmetler sunulmaktadır.

27.08.2024 10:11
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Sağlıklı Hayat Merkezi binlerce vatandaşın sağlıklı yaşama adım atmasına destek oluyor

MARDİN - Sağlık Bakanlığı tarafından Mardin'in Artuklu ilçesinde hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezi, binlerce vatandaşın sağlıklı yaşama adım atmasına destek oluyor.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Cihat Adın, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezleri'nde sunulan hekimlik hizmetlerini destekleyici güçlendirici ve teşvik edici nitelikte hizmet sunan bir kompleks olarak tarif edilebileceğini söyledi.

Aile hekimliklerinde sunulan sağlığı koruyucu ve geliştirici hizmetlerin tamamlayıcı ayağı olarak hizmet veren sağlık kuruluşlarının temel hizmet felsefesinin "Hastalığa Değil, Sağlığa Yatırım Yapmak" olarak özetlenebileceğini belirten Adın, bu çerçevede sunulan hizmetlerin en önde gelenleri sağlıklı beslenme ve hareketli hayat programı dahilinde obezite danışmanlığı, sigara bıraktırma hizmetleri dahilinde sigara bıraktırma polikliniği, kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi hizmetleri çerçevesinde sunulan kanser tarama hizmetleri, psikososyal destek hizmetleri ve gebelere sunulan gebe okulunda gebelik davranışlarını geliştirmeye ve güçlendirmeye yönelik hizmetler olduğunu kaydetti.

Hizmet veren birimleri tanıtan Sağlıklı Hayat Merkezi Vaka Koordinatörü Mesude Melis Dündar, "Sağlıklı Hayat Merkezimize bireyin ve toplumun sağlık risklerine karşı korunması ve sağlıklı hayat yaşamının kalitesini yükseltilmesi amaçlı, toplum tabanlı sağlık hizmeti sunan birimlerdir. Hastalığa değil sağlığa yatırım amacıyla taramalar ve eğitimler verilmektedir. Kurumumuzda mevcut olan toplamda 9 danışmanlık hizmeti vermekteyiz" dedi.

Dündar, "Çocuk sağlığı gelişimi, ağız ve diş sağlığı danışmanlığımız, psikososyal destek birimimiz, sosyologlar ve psikologlarımız, gebe sınıfı eğitmenliği, Sigara bırakma Polikliniği, KETEM birimimiz ve sağlıklı beslenme danışmanlık birimimiz de hizmet vermektedir. Keten birimimiz kanserde erken teşhis ve tanı eğitim merkezlerimiz olarak hizmet vermektedir" diye konuştu.

"Kadınlarımızın hayatını kurtarmaya çalışıyoruz"

Kanserde erken teşhisin çok önemli olduğunu vurgulayan Dündar, "Erken teşhis edilmesi tedavi oranını yüzde 90 üzerinde olduğu belirtilmektedir. Özellikle kadınlarımıza 30 yaşından itibaren 5 yılda bir rahim ağzı kanser taramalarını, 40 yaşından itibaren 2 yılda bir meme kanseri taramaları ve 50 yaşından itibaren kolon kanseri kadın ve erkek hastalarımıza yılda bir defa yapılmaktadır. Bu hizmetlerimiz tamamen Sağlık Bakanlığı bünyesinde ve ücretsiz bir şekilde yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

Obezite ile mücadele ve kilo sorunu olan vatandaşlara bireysel danışmanlık hizmeti verdiklerini aktaran Diyetisyen Gökhan Şen, "Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde ve ilimizde de obezite oranları artmaktadır. Bu oran çocuk yaş grubuna kadar düşmüş durumda. Bunun farklı sebepleri var. Günümüzde artan kalori, paketli gıda tüketiminin artması ile bu besinlerin içinde protein ve vitamin gibi besin üyelerinden de fakir olma durumu etkiliyor. Ulaşım ve teknolojinin gelişmesine bağlı olarak hareket imkanının azalması, uyku düzeninin bozulması gibi sebepler obezite oranlarının artmaktadır" dedi.

Sağlıklı hayat merkezlerimizde detaylı yağ, kas, boy ve kilo ölçümü yaparak bu gibi sebeplerden hangisinde sorun varsa bunu tespit edip kişiye özgü bireysel beslenme danışmanlığı verdiklerini aktaran Şen, şöyle konuştu:

"Bu bireysel danışmanlık ile fazla kilolu gördüğümüz kişiye kilo verdirmeye çalışıyoruz. Bu oran bireyde çok az ise kilo aldırmaya çalışıyoruz. Bu konuda çok güzel geri dönüşler aldık. 25-30 kilo veren danışanlarımız oldu. Çok zayıf olduğu halde 10-15 kilo alıp ideal kilosuna gelen danışanlarımız oldu. Çocuklarımıza da detaylı danışmanlık hizmeti veriyoruz. Çocuklar da telefon, televizyon ve tablet kullanımının artması ve paketli ürün tüketmelerini bağlı olarak obezite artmakta. Bu konuda ebeveynlere ve çocuklarımıza detaylı bir şekilde beslenme danışmanlığı veriyoruz."

Kaynak: İHA

Artuklu, Mardin, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlıklı Hayat Merkezi binlerce vatandaşın sağlıklı yaşama adım atmasına destek oluyor - Son Dakika

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