Sağlıklı Yaşam Turizmi Vurgusu

16.03.2026 19:49
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık turizmini sağlıklı yaşam ile genişleteceğini açıkladı.

1) BAKAN MEMİŞOĞLU: SAĞLIKLI YAŞAM TURİZMİ DE YAPMAMIZ LAZIM

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sadece hastalıkla ilgili sağlık turizmi yapmasını istemediklerini belirtip, "Bunun yanında sağlıklı yaşam dediğimiz ve Avrupalıların, Amerikalıların 'wellness' dedikleri 'sağlıklı yaşam', sağlık turizmi de yapmamız lazım. O nedenle de rehabilitasyonlar, termal tedaviler de dahil hepsini kapsayacağı bir esenlik mevzuata hazırlıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' programı kapsamında bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Muğla'ya geldi. Bakan Memişoğlu, ilk ziyaretini Muğla Valiliği'ne yaptı. Yöresel kıyafet giyen çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Memişoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, "Türkiye'nin sağlıkla ilgili hizmetleri gerçekten örnek alınan bir hizmet. Daha iyisini yapmak için çabalıyoruz. Muğla'mıza 2002'den beri 45 sağlık tesisi yapmışız. Bunların 19'u hastane. Daha iyilerini de yapmak için planlamalarımız var. Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği Muğla'ya şehir hastanesi planlamamız var. Şu an yerini ayarlıyoruz. Projesine en kısa zamanda başlayacağız. Bin yataklı Muğla Şehir Hastanesi'ni insanlarımıza sunacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanında merkez ilçemiz Menteşe'deki hastanemizi yenileyip, 200 yataklı bir hastane inşaatı yapacağız. Bunun yanında ilçelerde hastanelerimizi daha etkin kullanmak için analizler yapıp, değerlendirmelerde bulunacağız. Özellikle Fethiye ilçemizdeki hastanemizi yenileyeceğiz. Orada da 500 yataklı yatarım aldığımız hastanemizin en kısa zamanda inşaatına başlayacağız" dedi.

'SAĞLIKLI YAŞAM TURİZMİ DE YAPMAK İSTİYORUZ'

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'nin turizmde dünyanın en iyilerinden olduğunu belirtip, "Türkiye sadece hastalıkla ilgili 'sağlık turizmi' yapsın istemiyoruz. Bunun yanında sağlıklı yaşam dediğimiz ve Avrupalıların, Amerikalıların 'wellness' dedikleri 'sağlıklı yaşam', sağlık turizmi de yapmamız lazım. Yani sağlam gelen, burada fizyoterapistten diyetisyenine kadar herkesten hizmet alınacağı, gerektiği zaman küçük bir check-up yapılacağı bir mevzuat hazırlıyoruz. Sağlıklı yaşam turizmi de yapmak istiyoruz. O nedenle de rehabilitasyonlar, termal tedaviler de dahil hepsini kapsayacağı bir esenlik mevzuata hazırlıyoruz. Muğla da bu konuda örnek bir il olacak. Çünkü biz sadece hastalıkların tedavisi değil esasına sağlıklı yaşamın gerekli olan her türlü desteğe verebilecek altyapıya, insan gücüne sahibiz. Onun için Türkiye bu konuda da artık dünyada iddiası olan bir ülke haline gelecek diye düşünüyoruz" diye konuştu.

'RAMAZAN AYI BAĞIMLILIKLARDAN KURTULMAK İÇİN FIRSAT OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ'

Bakan Memişoğlu, ramazan ayının bağımlılıklardan kurtulmak için bir fırsat, bir zaman olarak değerlendirmesi gerektiğini ifade ederek, "Diyet, kilo, beslenme alışkanlıklarımızın düzeltileceği zaman olarak düşünüyoruz. Onun için hazır böyle bir Allah'ın bize lütfu olarak ramazan kendimizi değerlendirme, irademize sahip çıkma, aynı zamanda sosyalleşip empati kurma ayı. Toplumumuzdan da bu konuda bu ayın güzel zamanların değerlendirmesini bekliyorum. Bu gece Kadir Gecesi. Bütün dualarımızın kabul olmasını, insanlığın daha barışçıl, daha birbirine saygı gösteren aynı zamanda toplumları, milletlerin birbirine saygı gösterdiği bir zaman dilimi yaşamayı temenni ediyorum. Kadir Gecesi'nin hepinize bütün toplumumuzdan mübarek olmasını diliyorum. Aynı zamanda gelecek bayramınızı da şimdiden kutluyorum" dedi.

Bakan Memişoğlu, valiliğin ardından AK Parti ve MHP Muğla il başkanlıklarını ziyaret etti.

Kaynak: DHA

