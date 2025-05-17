Samsun'da Kilo Takip Uygulaması Başladı

Samsun'da kilo takip ekipleri sahada

SAMSUN - Samsun İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri vatandaşların yoğun olduğu alanlarda kurdukları stantlarda vatandaşların vücut kitle indeksiölçümlerini gerçekleştiriyor. Bu sayede fazla kilolu vatandaşlar tespit edilerek, ilgili merkezlere yönlendiriliyor.

Fazla kilolu kişilerin tespit eden uygulama Samsun'da faaliyete geçti. Sağlık Bakanlığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri İlkadım ilçesinde bulunan Büyük Cami'nin hemen yanına stant açarak fazla kiloluları tespit etmeye başladı. İlk olarak kiloları ölçülen vatandaşların daha sonra boy uzunluklarına bakıldı. Bu sayede vücut kitle endeksi hesaplanan vatandaşlarından fazla kilolu çıkanlar ikametlerine en yakın sağlıklı hayat merkezleri veya aile sağlığı merkezlerine yönlendirildi. Kimi vatandaşlar doğuştan kilolu olduğunu söyledi kimileri ise uygulamanın güzel olduğu ifade etti.

5 günde 15 bin ölçüm

Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, "Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlık Yaşa' etkinlikleri Samsun'da 17 ilçede başlatıldı. 5 günlük zamanda 15 bin vatandaşımızın boy ve kilo ölçümleri yapılarak vücut kitle endeksleri hesaplandı. Beslenme alışkanlığında değişikliğe gidilmesi gereken vatandaşlarımız uygun merkezlere yönlendirildi. Tüm hizmetler ücretsiz şekilde veriliyor. Vatandaşımızı yoğun olduğu yerlerde bu tür etkinlerle devam edecek. 9 ilçemizde ücretsiz diyetisyen hizmeti verilmektedir. Atakum, Canik ve Bafra'da da fizyoterapistlerimiz tarafından vatandaşların fiziksel aktiviteyi nasıl yapmaları hakkında eğitimler verilmektedir" dedi.