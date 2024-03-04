Samsun\'da kırsal mahallelere mobil kanser tarama aracıyla hizmet

Samsun'da kent merkezine uzak kırsal mahallelere "mobil kanser tarama aracı"yla giden sağlık ekipleri kadın ve erkeklere kanser taraması yapıyor.
Kırsal mahallelerde, risk grubundaki kadınlara, mobil tarama aracında rahim ağzı kanseri taraması için HPV testi uygulayan ekipler, kalın bağırsak kanseri taraması için ise yine risk grubundaki vatandaşlara test kitlerini verip, test süreciyle ilgili bilgilendirme yaparak tarama sürecini tamamlıyor.
Samsun Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, AA muhabirine, her geçen yıl hem Türkiye'de hem de dünyada kanser vakalarında artış gözlendiğini belirtti.
Çalışma kapsamında gidilen mahallelerde tek tek kişilerin Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden sorgulamalarını yapıp hangi taramaya uygun olduklarını belirlediklerini söyleyen Öz, "Kanserle mücadele kapsamında kanserinin önlenebilir bir hastalık olmasından yola çıkarak, sağlıklı yaşam becerileri başlığı altında sağlıklı beslenme, fizik aktivite, çevre koşulları konularında eğitimler vererek kanserden korunmanın yollarını anlatıyoruz. Kanserle mücadelede bir diğer konumuz da erken tanı için tarama programları. Rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanseri ve meme kanseriyle ilgili taramalar yürütüyoruz. Hiçbir çocuğun annesiz kalmaması, her kadının sevdikleriyle daha uzun vakit geçirmesi için, kadının olduğu her yerde mottosuyla, biz mümkün olduğunca kadının olduğu her yere giderek taramalarımızı yapmayı hedefliyoruz." dedi.
Hastanelere ulaşamayan vatandaşların mahallelerine giderek onlara kanser taraması ve bilgilendirmelerde bulunduklarının altını çizen Öz, şöyle devam etti:
"Bize ulaşamayan, herhangi bir nedenle sağlık kuruluşlarımıza gelemeyen vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bugün de burada rahim ağzı kanseri ve kalın bağırsak kanseriyle ilgili taramaları yapacağız. Yaş grupları uygun olanlar için de mamografi randevularını ayarlayarak İl Sağlık Müdürlüğünün araçlarıyla Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) gelmelerini sağlayacağız. Amacımız her kadına ulaşmak, her kadının kanserden korunmasıyla ilgili bilgilendirmelerini sağlamak ve taramalarını yapmak. Herkesi sağlık kuruluşlarımıza bekliyoruz ama gelemeyecek olanların da bizi aramalarını ve bizim onlara gitmemiz için bizi çağırmalarını bekliyoruz."
2023 yılında yaklaşık 7 bin kişiye ulaştıklarını bildiren Öz, şunları kaydetti:
"Mümkün olduğunca uzak mahalle ve köylere gidiyoruz. Yaklaşık yirminin üzerinde köye gittik geçtiğimiz yılda. Bu yıl bu sayıları artırdık. Bu yıl daha çok kişiye ulaşacağız. Geçen yıl toplamda 123 bin kişiyi tarama kapsamında değerlendirildik, yaklaşık 4 bin kişinin şüpheli durumu tespit ettik. Onları da ikinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirerek erken tanıyla sağlıklarına kavuşmalarını sağladık."
Yeşiltepe Mahallesi muhtarı İbrahim İnce, sağlık ekiplerine mahallelerinde yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.
Mahalle sakinlerinden 64 yaşındaki Gülfidan Özmen, sağlık ekiplerine teşekkür ederek, "Bizim sağlığımızı düşünüp buralara geldiğiniz için çok mutluyuz." dedi.
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