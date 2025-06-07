Samsun'daki Ambulans Helikopter 5 Yılda 1190 Hastaya Ulaştı

Samsun'daki ambulans helikopter 5 yılda bin 190 hastanın imdadına yetişti

SAMSUN - Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Samsun'daki ambulans helikopter sorumluluk sahasında son 5 yılda bin 190 hastayı hastanelere ulaştırdı. Ayda ortalama 25 vakaya giden ambulans helikopter en çok kalp hastalıklarına, beyin ve sinir hastalıkları ile trafik kazalarına müdahale ediyor.

2019 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından Samsun'a konuşlandırılan ambulans helikopter, kalp hastalarından yeni doğanlara, solunum sıkıntısı yaşayanlardan acil primer vakalara kadar toplam bin 190 hastanın imdadına yetişti. Kritik tıbbi ekipmanlarla donatılmış helikopterde 2 kaptan, 1 doktor ve 1 sağlık personeli görev yapıyor. Helikopter, bölgedeki acil sağlık hizmetlerinde hayati rol üstlenmeye devam ediyor.

"Yoğun bakım hizmeti veriyor, tüm tıbbi işlemler gerçekleştirilebiliyor"

Sağlık Bakanlığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Kemal Serhan Sandıkçı, "Helikopter ambulans hizmeti 2019 yılından itibaren ilimiz merkezli olarak hizmet vermektedir. İlimizde bulunan ambulans helikopterimiz Türkiye'de hizmet vermeye başlayan ilk ambulans helikopterlerden biridir. Sağlık Bakanlığı bünyesinde halen 15 helikopter ambulans hizmete devam etmektedir. Helikopterimiz Samsun, Sinop, Amasya ve Kastamonu'nun bazı ilçelerine hizmet vermektedir. Ambulans helikopter havada yakıt ihmali yapmadan 400 kilometre gidebilmekte ve 2 buçuk saat uçabilmektedir. Helikopterde bir doktorumuz, bir yardımcı sağlık personelimiz 2 tane kaptan pilotumuz olmak üzere 4 kişi çalışmaktadır. Helikopter, hem primer vakalar hem de hastaneler arası nakil için uçuş yapmaktadır. İçerisindeki donanım sayesinde havada yoğun bakım hizmeti verebilmekte olup tüm tıbbi işlemler gerçekleştirebilmektedir. İçerisinde monte edebilen küvet sayesinde yeni doğan vakalarının nakli gerçekleştirilebilmektedir. Ambulans helikopterde en fazla kalp hastalarını taşımaktayız. Bunu travma hastaları, beyin ve sinir cerrahisi hastaları, solunum hastaları takip etmektedir. 2025 yılının ilk 4 ayını da kapsayan son 5 yıllık süreçte helikopter bin 190 hasta taşıdı. Aylık ortalama 25 hastaya hizmet vermektedir" dedi.

"İnsanların mutlu olması bize onur ve gurur veriyor"

Ambulans helikopteri kullanan Kaptan Pilot Bülent Erdemir, "Samsun 112 Komite Kontrol Merkezi tarafından tarafımıza görev tebliğ ediliyor. Akabinde öncelikli uçuş emniyeti gözeterek hastayı bulunduğu yerden alarak gerekli sağlık kuruluşuna ulaştırılmasını sağlıyoruz. Ayda ortalama hava şartlarına bağlı olarak 25 vakaya çıkmaktayız. Bazen bu sayı özellikle yaz aylarında artış göstermektedir. Görevimiz karşısında en çok karşılaştığımız zorluklar özellikle primer vakalarda vatandaşlarımızın helikoptere yaklaşmaları ve uzaklaşmaları konusudur. Helikopterimizde bulunan harici anons sistemi ile uyarılarda bulunarak emniyetli bir şekilde görevimizi icra etmeye çalışıyoruz. Uçuş esnasında hasta nakillerinde özellikle ekibimizde bulunan sorumlu doktorumuzdan hastanın durumu hakkında bilgi alıyoruz. Hastanın durumu eğer kritikse, biran önce ulaşması gerekiyorsa helikopterimiz normal seyir süratinden daha fazla bir süratle hastayı sağlık merkezine ulaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Ambulans helikopter avantajı özellikle primer vakalarda ulaşımı zor olan bölgelerde olumlu katkısı oluyor. Örnek verirsek; Asarcık'tan Samsun Merkezine kara ambulansının yolculuğu 1,5 - 2 saat sürmesine rağmen biz vakayı aldığımızdan itibaren 25 dakikada hastayı merkeze ulaştırıyoruz. Unutamadığım bir sürü anım var. Ben ambulans helikopterde yaklaşık 8 senedir görev yapıyorum. Yaklaşık 3 ay önce Samsun İlkadım'dan kuvöz vakası bir bebek hastayı aldık. Bu bebeğin Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne nakili gerekiyordu. Helikopterimizin ağırlığı fazla olması sebebiyle babasından talep geldi. 'Anne de gelebilir mi?' dedi. Helikopterin ağırlığı fazla olması nedeniyle anneyi alamadık. Kendisinden şahsi cep telefonunu alarak ona bu şekilde yardımcı olabileceğimi söyledim. Yaklaşık 2 saatlik bir uçuş süresi sonucunda Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne indiğimde babasını aradım. Babasının mutluluğunu telefondaki ses tonundan hissettim. Bu durum bize çok büyük bir onur ve gurur veriyor" şeklinde konuştu.

"Üzerine düşen vazifeyi en hızlı şekilde yerine getiriyor"

Ambulans helikopterde görevli Doktor Serdar Özçakmak, "Daha çok acil durum gerektiren durumlarda nakil yapmaktayız. Ayrıca trafik kazaları, tarım aracı kazaları gibi durumlarda ilk müdahaleyi yapan ekip olarak görev yapmaktayız. 8 senedir hava ambulans merkezinde görev yapmaktayım. Helikopterimiz bölgede tüm acil durumlarda görev yapmaktadır. Üzerine düşen vazifeyi en hızlı şekilde yerine getirmektedir. Örneğin bir hastanın beyninde pıhtı attıysa, acilen o pıhtının çözülmesi için helikopter ambulansımız görev yapar. Yine kalp krizi gibi durumlarda, acil müdahale durumlarında ambulans helikoptere görev verilir" ifadelerini kullandı.