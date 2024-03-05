Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Merkezi'nde binin üzerinde hasta 2,5 ton kilo verdi

Sağlık

Bu merkezde 5 yılda binin üzerinde hasta 2,5 ton kilo verdi

Ev hanımının azmi: 6 ayda 25 kilo verdi, 116 kilodan 91 kiloya düştü

SAMSUN - Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Ek Hizmet Binası Obezite Merkezinde 5 yılda binin üzerinde hasta diyet ve egzersizle 2,5 ton kilo verdi.

Samsun'da 5 yıldır hizmet veren Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Ek Hizmet Binası Obezite Merkezi yüzlerce hastanın zayıflamasını sağladı. Merkezde tedavi görerek 5 ile 25 kilogram arasında zayıflayan hastalar için belge töreni düzenlendi. Törende, diyet ve egzersizle 5 ila 25 kilogram arasında zayıflayan 11 kişiye başarı belgesi verildi. Başarı belgesini alanlar kendileri daha dinç ve huzurlu hissettiklerini söylediler.

6 ayda 25 kilo verdi

Merkezde zayıflayan 40 yaşındaki Zehra Zengin, "116 kilo ile başladım ve şuan 91 kilogramım. Tesadüfen bu merkezin obezite kısmını görüp geldiğimde destek almaya başladım. Çok güzel gidiyor. Psikoloğumuz, fizik ve tedavi doktorumuz, diyetisyenimiz bizi güzel bir şekilde yönlendiriyor. Bir şeyleri başarabilmeyi öğrendim. Kilo ile başladı. Psikolojik olarak kendimi daha dinç, huzurlu hissediyorum. Dikkatli bir şekilde bir şeyleri başarabilmeyi sağladı. Kendime güvenim arttı. Önceden kendime bakım yapamıyordum. Şimdi kendime bakım yapmak istiyorum. Yüzümde değişik şeyler yaşadım. Bu kadar kiloyu 6 ayda verdim" dedi.

"Merdiven ve yokuş çıkamıyordum"

Merkezde zayıflayan 63 yaşındaki Fatma Küçük, "Çaba içerisinde kilo verdim. Merkezdekiler çok yardımcı oldular. Bu süreçte diyetimizi güzel uygulamaya çalıştık. Neler yiyeceğimize, yemeyeceğimize dikkat ettik. Sporumuzu çok güzel yaptık. Psikolog da çok yardımcı oldu. Gençlere benim gibi geç kalmayın diyorum. Engelli gibiydim. Yerden tutunarak kalkıyordum. Merdiven, yokuş çıkamıyordum. 101 kilo ile başladım, şu anda 87 kiloyum" diye konuştu.

"5 yılda bine yakın hastanın 2,5 ton üzerinde kilo vermeyi başardı"

Obezite merkezi ile ilgili bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, "Vücutta sağlığı bozacak ölçüde anormal veya aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanan obezite, tüm dünya ile birlikte ülkemizde de sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşamın adeta bir hayat tarzı haline gelmesi nedeniyle hızla artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre 2030 yılına kadar 1 milyar insanın bu hastalığı yaşayacağı; eğer etkin bir mücadele yürütülmezse 2035 yılında ise her 4 kişiden 1'inin obezite kaynaklı sağlık sorunlarıyla yüz yüze geleceği öngörülmektedir. Bu durumunun önüne geçmek ve obezite ile etkin mücadele yürütmek için Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak hem Hastanelerimiz, İlçe Sağlık Müdürlüklerimiz, Toplum Sağlığı Merkezlerimiz ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde bulunan hekim ve diyetisyenlerimizle hem de bu amaçla hizmete açılan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Merkezimizle halkımıza destek oluyor ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmetin önemli bir parçası olan ve 2019 yılından beri hizmet veren Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Obezite Merkezimizde Sorumlu Hekimimiz Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Eda Türe koordinasyonunda, diyetisyen, obezite hemşiresi, fizyoterapist ve psikologlardan oluşan ekibimiz, uyum, eğitim, kilo verme ve verdiği kiloyu koruma şeklinde adım adım ilerleyen bir süreçte danışanlarımızın yanında oluyor ve onlara merkezimin bünyesinde bulunan egzersiz salonuyla da uzman gözetiminde fiziksel egzersiz imkanı sunuyorlar. Bu çalışmalar kapsamında 5 yıldır binin üzerinde vatandaşımıza sağlıklı ve doğru yöntemlerle kilo verme konusunda destek sunulmuş olup, hastalarımız azim ve gayretli mücadeleleri sonucunda 2,5 ton kilo vermeyi başarmışlardır. Sadece 2023 yılında başvuran 200 danışanımızın verdiği kilolar bile 500'e ulaşmış durumda. Merkezimizde uyguladığımız program kapsamında asıl hedefimizin ise kilo verdirmekten ziyade, kendilerine hazırlanan özel beslenme, egzersiz programı ve eğitimlerle danışanlarımıza yaşam boyu uygulayacakları bilgileri öğretmen ve onların yaşam tarzını kökten değiştirmek. Yani kimse ben bu fazla kilolarımı nasıl vereceğim, obeziteyle nasıl mücadele edeceğimiz demesin, azimli ve gayretli bir çalışma ve istekle bunu başarmak mümkün. Merkezimize başvuran vatandaşlarımızın ortaya çıkardığı bu rakamlarda bunun en büyük göstergesi. Bugün de burada 2023 yılında danışmanlık yaptığımız 11 vatandaşımıza sağlıklı yaşama attıkları adımları için teşekkür etmek ve başarı belgelerini takdim etmek için bir araya geldik" şeklinde konuştu.

Kilo veren kişilere başarı belgeleri Uzm. Dr. Mustafa Uras tarafından takdim edildi.