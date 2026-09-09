Samsun Söke'de Halk Sağlığı Haftası etkinliğinde vatandaşlara koruyucu sağlık bilgisi verildi - Son Dakika
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Samsun Söke'de Halk Sağlığı Haftası etkinliğinde vatandaşlara koruyucu sağlık bilgisi verildi

Samsun Söke\'de Halk Sağlığı Haftası etkinliğinde vatandaşlara koruyucu sağlık bilgisi verildi
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Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Çarşamba Pazarı'nda vatandaşları sağlıklı yaşam, aşılar ve kanser taramaları hakkında bilgilendirdi. Ekipler anne-çocuk sağlığına vurgu yaparken, güvenilir sağlık bilgisine ulaşmanın önemine dikkat çekti.

Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Çarşamba Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek koruyucu sağlık hizmetleri, anne-çocuk sağlığı, sağlıklı yaşam, aşılar ve kanser taramaları konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara sağlığın korunması, hastalıkların önlenmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik bilgiler aktarıldı. Söke Çarşamba Pazarı'nda gerçekleştirilen etkinlikte sağlık ekipleri vatandaşlarla birebir iletişim kurarak koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekti. Çalışmada, toplum sağlığının güçlendirilmesinde bireysel farkındalığın önemli bir rol oynadığı vurgulandı. Etkinlikte özellikle anne ve çocuk sağlığı üzerinde duruldu. Sağlıklı annelerin sağlıklı nesillerin yetişmesinde önemli bir temel oluşturduğu belirtilirken, gebelik öncesinden itibaren anne sağlığının korunmasının ve çocukların sağlıklı gelişiminin desteklenmesinin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi. Çocukluk döneminden itibaren kazanılan sağlıklı yaşam alışkanlıklarının da bireylerin yaşam boyu sağlık durumunu olumlu yönde etkilediği aktarıldı.

Vatandaşlara ayrıca yeterli ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, kişisel hijyen ve düzenli sağlık kontrollerinin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Her yaşta sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmek için bireylerin kendi sağlıklarına ilişkin farkındalıklarının artırılması gerektiği belirtildi.

Çalışmada, internet ve sosyal medya üzerinden hızla yayılan sağlık bilgilerinin her zaman güvenilir olmayabileceğine de dikkat çekildi. Vatandaşlara sağlıkla ilgili bilgileri sorgulamaları ve güvenilir, bilimsel kaynaklardan doğrulamaları gerektiği hatırlatıldı. Aşıların bireysel ve toplumsal hastalıklardan korunmadaki önemine ilişkin de bilgilendirmeler yapılırken, vatandaşların aşılarla ilgili doğru ve bilimsel bilgilere ulaşmasının toplum sağlığının korunmasındaki rolü vurgulandı.

Etkinlikte kanserin erken dönemde fark edilmesinin tedavi başarısı açısından büyük önem taşıdığı da anlatıldı. Vatandaşlara yaş ve risk durumlarına uygun sağlık taramalarını ve rutin kontrollerini ihmal etmemeleri konusunda çağrıda bulunuldu. Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Halk Sağlığı Haftası kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla toplumda sağlık bilincinin artırılmasının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine yönelik farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını belirtti.

Kaynak: İHA

Çarşamba, 9 Eylül, Sağlık, Samsun, Çocuk, Söke, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Samsun Söke'de Halk Sağlığı Haftası etkinliğinde vatandaşlara koruyucu sağlık bilgisi verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Söke'de Halk Sağlığı Haftası etkinliğinde vatandaşlara koruyucu sağlık bilgisi verildi - Son Dakika
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