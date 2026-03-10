Sanal Kumar Bağımlılığından Kurtulma Süreci - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sanal Kumar Bağımlılığından Kurtulma Süreci

10.03.2026 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

K.Ş.U, YEDAM'da aldığı destekle sanal kumar bağımlılığını aştı ve deneyimlerini paylaştı.

İzmir'de 3 yıl süren sanal kumar bağımlılığını Yeşilay Destek Merkezinde (YEDAM) aldığı psikolojik ve sosyal destekle yenen 38 yaşındaki K.Ş.U, yaşadığı zor yılları ve tedavi sürecini anlattı.

Çiğli'de yaşayan K.Ş.U, 2020'de arkadaş ortamında cep telefonu üzerinden sanal kumar oynamaya başladı. K.Ş.U'nun düzenli iş ve aile hayatı bir süre sonra bu durumdan olumsuz etkilendi.

Sanal kumar için kafedeki işini ihmal eden K.Ş.U, zamanla ekonomik sıkıntının içine düştü.

Eşinin önerisiyle 8 Aralık 2023'te İzmir'in Bornova ilçesindeki YEDAM'a başvuran K.Ş.U, burada yaklaşık bir yıl psikolojik ve sosyal destek aldı.

Tedavi edilebilen davranışsal bir hastalık olarak nitelendirilen kumar bağımlılığından kurtulmak isteyenler için önemli bir görev üstlenen YEDAM'daki uzmanlarla düzenli olarak görüşen K.Ş.U, sanal kumar bağımlılığından kurtuldu.

"Bırakma süreci çok sancılı olabiliyor"

K.Ş.U, AA muhabirine, sanal kumar nedeniyle hayatının en zor yıllarını yaşadığını söyledi.

Çalıştığı iş yerinde sanal kumar oynayabilmek için tuvalete gittiğini anlatan K.Ş.U, "Çalıştığım yerde (cep telefonumu) kenara koyup oradan otomatik oynadığımı hatırlıyorum yani 'çalışıyorum' diye bırakmıyorsunuz. Bırakma süreci çok sancılı olabiliyor. Psikoloğumdan bu durumun beyin hastalığı olduğunu öğrendim. Çünkü kaybetmeye başlayınca geri kazanmak umuduyla daha çok para yatırdım ama her seferinde kaybettim, bu durum da psikolojimi bozdu." diye konuştu.

Eşinin yönlendirmesiyle başvurduğu YEDAM'daki ilk seanslara istemeye istemeye gittiğini, bir süre sonra bu görüşmelerin kendisine iyi geldiğini fark ettiğini belirten K.Ş.U, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açık konuşmak gerekirse psikolog, psikoterapi, yüz yüze görüşmelerle iyileşebileceğime inanan biri değildim. O nedenle başta çok istekli değildim. Hatta seansa gitmemek için bile bile uyuya kalmışlığım vardır. Ama sonra fikrim değişmeye başladı. Gerçekten bana bir şeyler için yardımcı oluyorlar. Ondan sonra kendi isteğimle gitmeye karar verdim. Psikoloğumla bire bir görüşmeler yaptım. Bu süreçte en büyük desteği eşim ve psikoloğum verdi. Tedaviye başladıktan sonra sanal kumar oynamadığım günler benim için zor geçti. Beynim sürekli sanal kumar oynamak istedi. Onun yerine farklı aktiviteler koyarak farklı şeyler denedim. Şu an çok rahatım. Borçsuz yaşamak çok güzelmiş, onu fark ettim."

Sanal kumar bağımlılarına seslenen K.Ş.U, kurtulmak isteyenlere en kısa zamanda YEDAM'a başvurarak tedavi olmalarını önerdi.

"Tedavi edilebilir bir hastalık"

Yeşilay Danışmanlık Merkezinde klinik psikolog olarak görev yapan Enes Kaan ise sanal kumar bağımlığının Türkiye'nin güncel sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Sanal kumar bağımlılığının tedavi edilebilir bir hastalık olduğunun ve en az danışanlarını bir yıl takip ettiklerinin altını çizen Kaan, "Bize başvurmaları için önce 115 numaralı hattı arayarak orada bir psikologla görüşüyorlar. Bulundukları il neresiyse oradaki YEDAM'dan destek alabiliyorlar. İlk başta psikologlarla ilk görüşme yapıyorlar. Bu görüşme tanışma görüşmesi diyebilirsiniz. Burada gelen kişilerin ruhsal sorunları, bağımlılık öyküsü alınarak tanıştığımız bir görüşme oluyor. Daha sonra sosyal hizmet uzmanları ve psikologlarla görüşmelerini sürdürmeye devam ediyorlar. Burada amacımız danışanların, farkındalık kazanmalarını sağlamak ve bu süreç hakkında aslında bilgilendirmek diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Enes Kaan, K.Ş.U'nun bu süreçte görüşmelere sürekli geldiğini ve uyguladıkları tedaviyle sanal kumar bağımlılığını bıraktığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Sağlık, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sanal Kumar Bağımlılığından Kurtulma Süreci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’e 10 günde dev askeri sevkiyat İki ülkenin parmağı var İsrail'e 10 günde dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var
İBB davası yarın devam edecek İmamoğlu’nun tehdidine savcıdan yanıt İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya yapılmış sayılır Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır
Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti
İran’da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda İran'da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda
Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz
Almanya’da eyalet seçimlerini Türk kökenli Cem Özdemir kazandı Almanya'da eyalet seçimlerini Türk kökenli Cem Özdemir kazandı

14:14
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
14:13
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
13:57
Savaşta dengeleri değiştirecek adım Güney Kore’den Orta Doğu’ya taşıdılar
Savaşta dengeleri değiştirecek adım! Güney Kore'den Orta Doğu'ya taşıdılar
13:53
Petrol devinin CEO’sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak
Petrol devinin CEO'sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak
13:51
İBB davasında 2. gün İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti
13:39
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
13:07
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 14:36:07. #.0.5#
SON DAKİKA: Sanal Kumar Bağımlılığından Kurtulma Süreci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.