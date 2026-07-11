Şanlıurfa'da kaynağı belli olmayan 400 kilo şüpheli sade yağ ele geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kaynağı belli olmayan 400 kilo şüpheli sade yağ ele geçirildi

Şanlıurfa\'da kaynağı belli olmayan 400 kilo şüpheli sade yağ ele geçirildi
11.07.2026 10:23  Güncelleme: 10:31
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Haliliye İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ŞUTİM Şire Pazarı'nda yaptığı denetimde izlenebilirliği olmayan 400 kilo baklavalık sade koyun yağına el koydu. İşyeri sahibi fatura ve irsaliye ibraz edemedi, yağın kaynağı belirlenemedi.

Şanlıurfa'da izlenebilirliği olmayan şüpheli 400 kilo baklavalık sade koyun yağı ele geçirildi.

Haliliye İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Paşabağı Mahallesindeki ŞUTİM Şire Pazarında gıda denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde 40 kiloluk bidonların içerisindeki toplam 400 kilo baklavalık sade yağdan şüphelenen ekipler, izlenebilirliği sorguladı. Yapılan sorguda işyeri sahibi, ürüne ait herhangi bir fatura ve sevk irsaliyesi olmadığını belirtti.

Ortada koyun yok

İşyeri sahibi M.N.U.'nun ürünün koyun yağı olduğunu belirtmesi üzerine yağın elde edildiği koyunları görmek isteyen ekipler, bunun da cevabını alamayınca işlem başlattı. Tutanak tanzim eden ekipler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ürünlere el konuldu

Olay yerine giden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri ürüne el koydu. Araca yüklenen yağ bidonları imha edilmek üzere götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

İlçe Tarım Müdürlüğü, Yerel Haberler, Şanlıurfa, Haliliye, 3. Sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Şanlıurfa'da kaynağı belli olmayan 400 kilo şüpheli sade yağ ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kaynağı belli olmayan 400 kilo şüpheli sade yağ ele geçirildi - Son Dakika
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