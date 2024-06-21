Şanlıurfa'da bir kuduz vakası daha Vatandaşlar önlem almadığı gerekçesiyle belediyeyi eleştirdi - 'Çocuklarımız okula gidemiyor' - Son Dakika
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Sağlık

Şanlıurfa'da bir kuduz vakası daha Vatandaşlar önlem almadığı gerekçesiyle belediyeyi eleştirdi - 'Çocuklarımız okula gidemiyor'

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Sumaklı kırsal Mahallesi'nde saldırgan bir köpeğin kuduz olduğunun belirlenmesi üzerine bölge karantinaya alındı. Kuduz vakalarının bir türlü azalmaması vatandaşın tepkisine neden oldu.

21.06.2024 13:39
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Şanlıurfa'da bir kuduz vakası daha
Vatandaşlar önlem almadığı gerekçesiyle belediyeyi eleştirdi
-"Çocuklarımız okula gidemiyor"
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Sumaklı kırsal Mahallesi'nde saldırgan bir köpeğin kuduz olduğunun belirlenmesi üzerine bölge karantinaya alındı. Kuduz vakalarının bir türlü azalmaması vatandaşın tepkisine neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Sumaklı kırsal Mahallesinde saldırgan tavırlar sergileyen bir köpekten alınan numune sonuçları, yeni bir kuduz vakasının ortaya çıkmasını sağladı. Mahallede inceleme yapan ekipler, köpekten aldıkları numuneleri laboratuvara gönderdi. Gelen sonuçta köpeğin kuduz olduğunun anlaşılması üzerine bölge karantinaya alındı. Mahalleye giden Siverek İlçe Tarım ve orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahalledeki tüm köpek ve hayvanları aşılama çalışması başlattı.
Vatandaşlar önlem alınmamasına tepki gösterdi
Son vakanın ardından Şanlıurfa'daki karantina bölge sayısı da 3'e yükseldi. Kuduz vakalarının önüne geçilememesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, sorunun çözülmediğini belirterek Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini eleştirdi.
Şanlıurfa'da herhangi bir önlem olduğunu düşünmediğini belirten Mehmet Çoban, "Yeteri kadar tedbir alınmıyor çünkü televizyonlardan da gördük, bir kaç çocuğun ve insanların zarar gördüğünü, hatta hayatlarını bile kaybettiklerini görebiliyoruz. Bunun için ciddi tedbirlerin alınması gerekiyor. Tabi hayvanseverler bu konuda sıkıntı çıkarabiliyorlar. İki taraftan da takibinin yapılması gerekiyor. Ciddi tedbirler alındığını düşünmüyorum. Urfa'da herhangi bir önlem olduğunu düşünmüyorum" dedi.
Hiçbir yerde önlem alınmıyor
Türkiye'nin hiçbir yerinde önlem alınmadığını belirten Erhan Avşar, " Ülkemizde insandan daha fazla hayvanlara bir eğilim oldu, kuduz olayları da var. Kısırlaştırılıp kontrol altına alınması lazım. Sadece Urfa'da değil, Türkiye'nin hiçbir yerinde önlem alındığını düşünmüyorum. Türkiye'nin her tarafından bu böyle. Hayvanların kısırlaştırılmasını, barınaklarda kalmasını isterim" ifadelerine yer verdi.
Çocuklar okula gidemiyor
Çocukların sabah okula gidemediğini dile getiren İhsan Saygın, "Çocuklarımız sabah okula gidemiyor. Yaşlı insanlar fırına ekmek almaya gidemiyor. Sarayönü tarafında geçen gün 7-8 tane köpeğin toplu halde yattığını gördüm. Rahatsızız, bir an önce önlem alınmasını istiyoruz" dedi.
İnsanlardan uzak kalmaları lazım
İnsanların bundan çok sıkıntı çektiğini söyleyen Hüseyin Demir," Mesela bir çocuk okuldan eve gidemiyor. Yaşlı bir bayan olsun, pazardan eve gidemiyor. Fırsat bulduğu yerde insanları yaralıyor, insanlara zarar veriyor. Tabi onlar da hayvan, onları da koruma altına almamız lazım. Bunlar hayvandır diye dışlayıp, ya da ihmal etmemize gerek yok. Onlara bakacak bir yer olsa, şehir merkezinden, köylerin içinden uzak bir yerde muhafaza edilse daha iyi olur. Biraz farklı bir şey var. Bazı insanlarımız barınaktan dolayı bu sefer ne yapıyor, hayvanları toplu bir yere topluyorlar, haksızlık yapıyorlar anlamına geliyor. O şekilde bu sefer farklı eylemler açıyorlar. Bunun da bu şekilde olması lazım. İnsanın yerleşim alanı farklıdır. İnsana zarar veriyorlarsa insanlardan uzak kalmaları lazım" diye konuştu.
Karantinaya alınan bölge sayısı 3'e çıktı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Payamlı kırsal Mahallesinde 30 Mayısta bir çocuğu ısıran köpek ile 4 Haziranda Batıkent Mahallesinde yetişkin bir vatandaşı ısıran sokak köpeğinin kuduz olduğunun belirlenmesi üzerine bölgede karantina tedbirleri uygulanmıştı. Son olarak Siverek İlçesine bağlı Sumaklı kırsal Mahallesinde saldırgan tavırlar sergileyen bir köpeğin kuduz olduğu belirlendi ve mahalle karantinaya alındı. Böylelikle karantinaya alınan mahalle sayısı 3'e çıktı.

Şanlıurfa\'da bir kuduz vakası daha Vatandaşlar önlem almadığı gerekçesiyle belediyeyi eleştirdi - \'Çocuklarımız okula gidemiyor\'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Şanlıurfa'da bir kuduz vakası daha Vatandaşlar önlem almadığı gerekçesiyle belediyeyi eleştirdi - 'Çocuklarımız okula gidemiyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da bir kuduz vakası daha Vatandaşlar önlem almadığı gerekçesiyle belediyeyi eleştirdi - 'Çocuklarımız okula gidemiyor' - Son Dakika
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